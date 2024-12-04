Специально для россиян: Новое ПО отследит состояние этого кроссовера в любой точке мира
Автомобили Chery Tiggo 9 в России получат «по воздуху» (англ. Over-the-Air) полностью русифицированное обновление бортового программного обеспечения, включая голосовой помощник. Благодаря этому автовладельцы марки смогут поддерживать функционал автомобиля на самом актуальном уровне на регулярной основе.
Такой интерфейс реализуют посредством мобильного приложения, которое предоставит владельцам доступ к системам автомобиля для управления интеллектуальными функциями даже на расстоянии. Причем можно будет отслеживать информацию о состоянии автомобиля в режиме реального времени из любой точки мира.
Также водители смогут дистанционно контролировать и другие функции – запуск двигателя и температуру в салоне. Поддержка обновлений позволит загружать актуальные версии программного обеспечения всего одним нажатием. Автомобиль совершит обновление самостоятельно при условии подключения к Сети.
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Источник: tarantas.news