Специально для россиян: Новое ПО отследит состояние этого кроссовера в любой точке мира

Владельцы Chery Tiggo 9 в России смогут обновлять ПО в режиме реального времени

Автомобили Chery Tiggo 9 в России получат «по воздуху» (англ. Over-the-Air) полностью русифицированное обновление бортового программного обеспечения, включая голосовой помощник. Благодаря этому автовладельцы марки смогут поддерживать функционал автомобиля на самом актуальном уровне на регулярной основе.

Chery Tiggo 9

Такой интерфейс реализуют посредством мобильного приложения, которое предоставит владельцам доступ к системам автомобиля для управления интеллектуальными функциями даже на расстоянии. Причем можно будет отслеживать информацию о состоянии автомобиля в режиме реального времени из любой точки мира.

Интерьер Chery Tiggo 9

Также водители смогут дистанционно контролировать и другие функции – запуск двигателя и температуру в салоне. Поддержка обновлений позволит загружать актуальные версии программного обеспечения всего одним нажатием. Автомобиль совершит обновление самостоятельно при условии подключения к Сети.

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Источник: tarantas.news