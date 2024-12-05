Попали в десятку: самые востребованные «китайцы» на российском рынке
Согласно данным агентства «Автостат», в ноябре 2024 года в России было продано 121 884 новых легковых автомобиля, что на 11,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Лидером рынка остается отечественная Lada, чья доля в ноябре составила более 31% от общего объема продаж. Всего АВТОВАЗ продал 37 854 автомобиля в ноябре.
Среди иностранных брендов первое место вновь занял Haval с результатом 15 427 проданных машин. За ним следуют Chery (11 063 ед.), Geely (10 151 ед.) и Changan (6 261 ед.). Далее – белорусский Belgee с показателем 3166 проданных автомобилей.
В топ-10 также вошли:
- Omoda (2860 ед.)
- Москвич (2620 ед.)
- Jetour (2598 ед.)
- Jaecoo (2144 ед.).
Среди самых востребованных иномарок ноября лидирует кроссовер Haval Jolion, с результатом 5603 проданных автомобиля (-22,5%). Следом идут два кроссовера Chery – Tiggo 4 Pro (4675 ед.; +28,7%) и Tiggo 7 PRO Max (4243 ед.; +13,1%). Четвертое и пятое места занимают Haval M6 (3041 ед.; +34,5%) и Geely Monjaro (3036 ед.; -4,1%).
Ранее Максим Соколов подтвердил, что даже несмотря на спад продаж на рынке, АВТОВАЗ не откажется от своего плана выпустить 500 тысяч автомобилей в следующем году.
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