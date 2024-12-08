В упадке Nissan виновато руководство, но оно не виновато, что изменился рынок

Глава Nissan на внутреннем совещании рассказал, что привело к упадку компании

В ходе очередной онлайн-встречи с топ-менеджерами генеральный директор Nissan Макото Учида рассказал о текущем финансовом кризисе компании.

По его словам, положение дел ухудшилось сильнее, чем ожидалось, что привело к необходимости сокращения рабочих мест и производства. Основной причиной упадка компании глава назвал слабые продажи на крупнейших рынках – в Северной Америке и Китае.

Менеджеры Nissan, присутствовавшие на встрече, активно задавали вопросы о причинах кризиса, подчеркивая, что компания еще пять лет назад занимала лидирующие позиции на рынке электромобилей. Учида объяснил, что отказ от разработки бензино-электрических гибридов для США, где резко вырос спрос на такие машины, стала одним из факторов, повлиявших на результаты компании.

В прошлом месяце Nissan объявил о планах по сокращению 9000 рабочих мест и снижению 20% производственных мощностей, а также о сокращении расходов на 2,6 млрд долларов. В ответ на критику генеральный директор пообещал отказаться от половины своей зарплаты. Эксперты отмечают, что текущие месяцы будут решающими для Учиты и компании в целом.

Ситуацию усложняет политическая неопределенность. Избрание Дональда Трампа президентом США усилило риски, связанные с возможным введением 25% пошлин на товары из Мексики, что затруднит производство для таких компаний, как Nissan (есть завод в Мексике).

Эксперты опасаются, что высокие пошлины могут вынудить компанию пересмотреть свои производственные мощности в регионе, что ухудшит и без того сложное финансовое положение.

Несмотря на это, Учида продолжает работать над преобразованием компании, стараясь сделать ее более гибкой и конкурентоспособной. Он признает, что стратегические ошибки, в том числе отсутствие гибридных автомобилей в США, стали одной из причин кризиса, однако продолжает подчеркивать влияние внешних факторов, таких как рост китайской конкуренции и изменяющийся спрос.

«То, что мы имеем сегодня в Nissan, – это техногенная катастрофа. Хотя верно, что в самой отрасли было огромное количество неопределенности и сбоев, по сути, это случай провала стратегии управления», – считает Сейджи Сугиура, старший аналитик Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Он подчеркнул, что единственно верным решением будет отставка Учида, который должен передать эстафету новой команде менеджеров.

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Источник: Reuters