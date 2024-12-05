Платформа BMW, движок Mitsubishi, АКП Hyundai – берем иномарку за 600 тысяч!

«За рулем» рассказал, как выбрать подержанный Brilliance H530 до миллиона рублей

Пока кто-то присматривает нового «китайца» за несколько миллионов, остальные думают, на что бы пересесть с «Жигулей», имея в кармане несколько сотен тысяч. Специально для этой огромной аудитории автомобилистов эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев собрал все альтернативы Гранте и Логану. Ведь про эти машины с пробегом мы рассказывали не раз, а что насчет недорогих подержанных седанов и хэтчей из Китая? Неужели все они – абсолютные «дрова»?

Brilliance H530

Да, именно такой вариант встречается наиболее часто. Однако Зиновьев выбрал несколько вполне рабочих китайских лошадок. Например, есть такой неочевидный вариант, как Brilliance H530. Машина довольно крупная: длина 4708 мм, клиренс 150 мм, багажник 520 л. Цена на вторичке – от 550 до 900 тысяч рублей. Стоят ли эти машины таких денег?

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Brilliance H530 создан при участии BMW, за основу взято шасси «трешки» поколения Е90, но привод передний. Есть и внешняя схожесть. По размерам и оснащению – класс С. Полный электропакет, датчики парковки, света и дождя, люк в крыше в базовой версии. А обогревов почему-то минимум: зеркала и заднее стекло. Продавали в 2014–2015 годах. Цена на вторичке: 550–900 тысяч рублей.

Под капотом живет алюминиевый атмосферник 1.6 (110 л. с.), почти идентичный Mitsubishi 4A92, что стоял на «десятом» Лансере. Не шибко ресурсный, но надежный, хотя с годами и кольца залегают, и сальники текут, и цепной привод ГРМ не живет. Сочетается с МКП или АКП производства Hyundai. Гидроавтомат A5HF1 является вариацией коробки Mitsubishi F5A51.

К главным агрегатам претензий почти нет, отмечает эксперт. А вот ко всему остальному их достаточно: неидеально качество сборки и комплектующих, запчасти дорогие и трудно достать, на сколах и типовых уязвимых местах быстро возникает ржавчина.

И так во всем: с одной стороны – жалоб на постоянные мелкие поломки нет, с другой – их множество, если касаться материалов салона или недостаточного клиренса... Словом, к покупке рассматривать можно, но с оговорками и принимая во внимание вышесказанное. Хотите что-то иное за те же деньги? Добро пожаловать в новую статью «За рулем»!

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