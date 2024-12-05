Таксистов будут аттестовывать на знание города и правил обслуживания пассажиров

Мэр Москвы Собянин: Сфере такси необходим контроль для снижения количества ДТП

Контроль за работой службы такси будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому контроль должен быть достаточно жестким. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Москва 24».

«Я считаю, что контроль должен быть, и контроль достаточно жесткий – и на линии, и с точки зрения создания специализированных платформ, которые созданы в Москве, чтобы контролировать прохождение медосмотров, выполнение правил дорожного движения и так далее», – подчеркнул глава города.

Собянин отметил, что столичные такси перевозят столько же пассажиров, сколько все пригородные электрички, а каждый автомобиль такси заменяет на улице от трех до шести личных автомобилей.

Мэр называет такой тренд правильным и подчеркнул, что отрасль нужно контролировать обязательно. Также Собянин напомнил, что с 1 марта 2025 года вводится обязательная аттестация всех водителей такси на знание города, правил обслуживания пассажиров в рамках принятого закона. Другими словами, будет вводиться дополнительный контроль, резюмировал мэр Москвы.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru