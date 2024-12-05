#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Таксистов будут аттестовывать на знание города и правил обслуживания пассажиров

Мэр Москвы Собянин: Сфере такси необходим контроль для снижения количества ДТП

Контроль за работой службы такси будет способствовать снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Поэтому контроль должен быть достаточно жестким. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «Москва 24».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«Я считаю, что контроль должен быть, и контроль достаточно жесткий – и на линии, и с точки зрения создания специализированных платформ, которые созданы в Москве, чтобы контролировать прохождение медосмотров, выполнение правил дорожного движения и так далее», – подчеркнул глава города.

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Собянин отметил, что столичные такси перевозят столько же пассажиров, сколько все пригородные электрички, а каждый автомобиль такси заменяет на улице от трех до шести личных автомобилей.

Мэр называет такой тренд правильным и подчеркнул, что отрасль нужно контролировать обязательно. Также Собянин напомнил, что с 1 марта 2025 года вводится обязательная аттестация всех водителей такси на знание города, правил обслуживания пассажиров в рамках принятого закона. Другими словами, будет вводиться дополнительный контроль, резюмировал мэр Москвы.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 118
05.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0