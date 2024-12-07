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Электромобиль для Римского Папы разгоняется до 180 км/ч и имеет запас хода в 385 км

Папа Франциск к Рождеству получил новый Mercedes G-Class EV Popemobile

Папа Франциск заранее получил рождественский подарок от Mercedes-Benz – новый Popemobile на базе G 580 с технологией EQ. Он станет крайним в длинной линейке Popemobile на базе G-Class, которые использовали Папы Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск.

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Единственная модель была разработана в тесном сотрудничестве с Ватиканом и отличается жемчужно-белым кузовом, а также открытым верхом. Это потребовало значительных изменений, и в Mercedes-Benz заявили, что левая задняя дверь была удалена, перестроена и «бесшовно приварена к кузову».

Новый Mercedes G-Class EV Popemobile
Новый Mercedes G-Class EV Popemobile

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Внутри автомобиля возвышенная платформа, на которой установлено центральное вращающееся сиденье, регулируемое по высоте. Оно больше похоже на предмет мебели, чем на автомобильное сиденье, и в Mercedes-Benzs заявили, что это позволяет Папе «гибко вращаться», чтобы обращаться к пастве с разных сторон.

Помимо изысканного папского кресла, за ним расположены два откидных сиденья. G-Class также имеет задние ступеньки, а также заднюю платформу для сотрудников службы безопасности.

Если прогнозируется плохая погода, электрический Geländewagen можно оснастить жесткой крышей, которая обеспечивает небольшую защиту.

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Mercedes-Benz был сдержан в описании деталей оснащения, но сообщил, что система полного привода с четырьмя двигателями «адаптирована к особенно низким скоростям, необходимым для публичных выступлений».

Стандартная модель имеет аккумуляторную батарею емкостью 116 кВт·ч, а также общую мощность 579 л. с. Это позволяет внедорожнику разгоняться до 96 км/ч за 4,6 секунды, развивать максимальную скорость 180 км/ч и иметь запас хода в 385 км.

Mercedes-Benz поставляет автомобили в Ватикан уже почти 100 лет. Первым был Nürburg 460 Pullman для Папы Пия XI, предоставленный ему в 1930 году.

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Источник: Carscoops

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Алексеева Елена
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 164
07.12.2024 
Фото:Mercedes-Benz
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