Аналитики назвали самые востребованные у россиян SUV — в топе почти все «китайцы»

Автостат: Москвич 3 впервые вошел в топ-10 самых популярных моделей SUV в России

Отечественный кроссовер Москвич 3 впервые вошел в топ-10 самых продаваемых моделей SUV на рынке России. По итогам ноября текущего года его продажи достигли 2383 таких автомобилей. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат».

Стоит отметить, это второй случай, когда Москвич 3 попадает в рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников, первый раз он попал в топ-10 в мае 2023 года.

А лидером рейтинга признан китайский Haval Jolion, он разошелся в ноябре в количестве 5603 экземпляров. На втором месте еще один «китаец»– Chery Tiggo 4 Pro с результатом 4675 автомобилей. Третье место занимает Chery Tiggo 7 Pro Max – его продажи по итогам ноября достигли показателя в 4243 единицы.

Затем в списке снова идут отечественные марки: внедорожник Lada Niva Legend и Lada Niva Travel (4020 и 3962 шт. соответственно). Также в первую десятку вошли вошли Haval M6 (3041 шт.), Geely Monjaro (3036 шт.), Haval F7 (2827 шт.), Москвич 3 (2383 шт.) и Omoda C5 (2214 шт.).

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Источник: autostat.ru