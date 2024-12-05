#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Аналитики назвали самые востребованные у россиян SUV — в топе почти все «китайцы»

Автостат: Москвич 3 впервые вошел в топ-10 самых популярных моделей SUV в России

Отечественный кроссовер Москвич 3 впервые вошел в топ-10 самых продаваемых моделей SUV на рынке России. По итогам ноября текущего года его продажи достигли 2383 таких автомобилей. Об этом рассказали в аналитическом агентстве «Автостат».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Стоит отметить, это второй случай, когда Москвич 3 попадает в рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников, первый раз он попал в топ-10 в мае 2023 года.

А лидером рейтинга признан китайский Haval Jolion, он разошелся в ноябре в количестве 5603 экземпляров. На втором месте еще один «китаец»– Chery Tiggo 4 Pro с результатом 4675 автомобилей. Третье место занимает Chery Tiggo 7 Pro Max – его продажи по итогам ноября достигли показателя в 4243 единицы.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Затем в списке снова идут отечественные марки: внедорожник Lada Niva Legend и Lada Niva Travel (4020 и 3962 шт. соответственно). Также в первую десятку вошли вошли Haval M6 (3041 шт.), Geely Monjaro (3036 шт.), Haval F7 (2827 шт.), Москвич 3 (2383 шт.) и Omoda C5 (2214 шт.).

Москвич 3
Chery Tiggo 4 Pro
Lada Niva Travel
Haval Jolion
Lada Niva Legend
Chery Tiggo 7 Pro Max
  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Москвич | Unsplash | Chery
Количество просмотров 229
05.12.2024 
Фото:Москвич | Unsplash | Chery
Поделиться:
Оцените материал:
-1