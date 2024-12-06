#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Пикапы ИЖ популярнее в России, чем УАЗы

Среди иностранных пикапов в России лидируют Toyota Hilux и Mitsubishi L200

Согласно данным «Автостат Инфо», на начало второго полугодия 2024 года в России было зарегистрировано 418 185 пикапов, что на 2,6% больше, чем в начале года (407 625 машин на 1 января 2024 года).

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Пикап ИЖ 2717
Пикап ИЖ 2717

В структуре рынка пикапов 34,4% составляют российские автомобили, а 65,6% — иномарки.

Первое место среди брендов пикапов в России занимает ИЖ в количестве 92 347 штук. На втором и третьем местах расположены японские марки Toyota (82 157 ед.) и Mitsubishi (68 278 ед.). Парк пикапов УАЗ насчитывает 42 590 автомобилей, что ставит марку на четвертое место, а китайская компания Great Wall имеет 23 634 пикапа.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Самым популярным пикапом в России является Toyota Hilux с количеством 74 300 машин. На втором месте Mitsubishi L200 (67 815 ед.). Три следующих места в топ-5 занимают российские модели: ИЖ-2717 (49 656 ед.), ИЖ-2715 (42 690 ед.) и УАЗ Пикап (42 590 авто).

Недавно подвели итоги продаж за ноябрь: самыми востребованными автомобилями среди китайских марок стали Haval, Chery, Geely, а белорусский Belgee с показателем 3166 проданных машин.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Автостат Инфо/Telegram

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 150
06.12.2024 
Фото:Wikimedia
Поделиться:
Оцените материал:
+1