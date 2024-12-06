Пикапы ИЖ популярнее в России, чем УАЗы

Среди иностранных пикапов в России лидируют Toyota Hilux и Mitsubishi L200

Согласно данным «Автостат Инфо», на начало второго полугодия 2024 года в России было зарегистрировано 418 185 пикапов, что на 2,6% больше, чем в начале года (407 625 машин на 1 января 2024 года).

Пикап ИЖ 2717

В структуре рынка пикапов 34,4% составляют российские автомобили, а 65,6% — иномарки.

Первое место среди брендов пикапов в России занимает ИЖ в количестве 92 347 штук. На втором и третьем местах расположены японские марки Toyota (82 157 ед.) и Mitsubishi (68 278 ед.). Парк пикапов УАЗ насчитывает 42 590 автомобилей, что ставит марку на четвертое место, а китайская компания Great Wall имеет 23 634 пикапа.

Самым популярным пикапом в России является Toyota Hilux с количеством 74 300 машин. На втором месте Mitsubishi L200 (67 815 ед.). Три следующих места в топ-5 занимают российские модели: ИЖ-2717 (49 656 ед.), ИЖ-2715 (42 690 ед.) и УАЗ Пикап (42 590 авто).

Недавно подвели итоги продаж за ноябрь: самыми востребованными автомобилями среди китайских марок стали Haval, Chery, Geely, а белорусский Belgee с показателем 3166 проданных машин.

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Источник: Автостат Инфо/Telegram