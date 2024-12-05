Тарифы за ввоз иномарок в Россию резко вырастут

В России повысят на 40% тарифы за ввоз автомобилей

В России таможенный сбор за ввоз машин с 1 января 2025 года будет увеличен на 20–38%. Уточняется, что индексация затронет все авто, документы на оформление которых будут поданы с 1 января 2025 года. Ставки таможенных сборов для физических и юрлиц будут одинаковые.

Так, на автомобиль, ввозимый из Кореи, Японии, Китая по цене от 450 тыс. до 1,2 млн рублей, таможенный сбор после индексации составит 4,2 тыс. рублей (+1,1 тыс. рублей к величине сбора 2024 года).

Уточняется, что на автомобили с ценой от 10 млн рублей ставки подниматься не будут.

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Источник: «Новости Владивостока»