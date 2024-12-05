В России выросли цены на топливо
С 25 ноября по 2 декабря средняя розничная стоимость бензина в РФ увеличилась на 0,37% (22 копейки) и составила 59,87 рубля за литр. Цена дизеля выросла на 0,4% (28 копеек), составив 69,04 рубля за литр, по данным Росстата.
С 18 по 25 ноября бензин на АЗС подорожал на 0,35% (21 копейку), его цена составила 59,65 рубля за литр. Дизель стал дороже на 0,51% (35 копеек), цена ДТ на АЗС была равна 68,76 рубля за литр.
АИ-92 прибавил 0,42%, достигнув 54,55 рубля за литр, АИ-95 подорожал на 0,33%, до 59,71 рубля за литр, а литр АИ-98 стоит теперь 81,45 рубля (+0,34%). Уточняется, что топливо подорожало в 74 регионах РФ.
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Источник: ТАСС