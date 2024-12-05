Отечественный производитель намеревается выйти на авторынки других стран

Глава АВТОВАЗа Соколов назвал приоритетные рынки сбыта для Lada в других странах

Среди перспективных рынков для сбыта продукции АВТОВАЗ рассматривает Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал глава автоконцерна Максим Соколов в расширенном интервью.

Он отметил, что на текущий момент практически все партнерские проекты, включая страны ближнего зарубежья, приостановлены из-за угрозы вторичных санкций.

«В первую очередь я имею в виду Казахстан и Узбекистан. Мы видим перспективы развития экспортной составляющей именно в восстановлении этих направлений. Если на рынке Белоруссии, несмотря на давление того же китайского автопрома и активную конкуренцию с BelGee, мы чувствуем себя уже достаточно уверенно, то другие страны СНГ пока в статусе потенциальных проектов для экспорта АВТОВАЗа», – объяснил топ-менеджер.

При этом Соколов подчеркнул, что, несмотря на трудности, по итогам 2024 года предприятие рассчитывает выйти на объем 20 тысяч. В 2025 году планируется увеличить этот показатель еще на четверть, а в последующие три года есть план достичь показателей экспортного объема, который был при прежних акционерах.

«Конечно, это гораздо меньше, чем в советский период, когда за границу поставлялись – фантастическая цифра около 300 тысяч автомобилей в год. Только в Канаду уходило 5 тысяч автомобилей модели «Нива». Сегодня интерес к нашей продукции проявляется со стороны совершенно новых рынков, хотя порой это создает дополнительное напряжение для нашего инжиниринга», – объяснил глава холдинга.

Перспективными рынками с точки зрения сбыта продукции Соколов называет Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, АВТОВАЗ стремится восстановить поставки и на традиционные рынки, подытожил президент автоконцерна.

«За рулем» можно читать в Viber

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: ko.ru