Отечественный производитель намеревается выйти на авторынки других стран

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Глава АВТОВАЗа Соколов назвал приоритетные рынки сбыта для Lada в других странах

Среди перспективных рынков для сбыта продукции АВТОВАЗ рассматривает Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал глава автоконцерна Максим Соколов в расширенном интервью.

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Он отметил, что на текущий момент практически все партнерские проекты, включая страны ближнего зарубежья, приостановлены из-за угрозы вторичных санкций.

«В первую очередь я имею в виду Казахстан и Узбекистан. Мы видим перспективы развития экспортной составляющей именно в восстановлении этих направлений. Если на рынке Белоруссии, несмотря на давление того же китайского автопрома и активную конкуренцию с BelGee, мы чувствуем себя уже достаточно уверенно, то другие страны СНГ пока в статусе потенциальных проектов для экспорта АВТОВАЗа», – объяснил топ-менеджер.

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При этом Соколов подчеркнул, что, несмотря на трудности, по итогам 2024 года предприятие рассчитывает выйти на объем 20 тысяч. В 2025 году планируется увеличить этот показатель еще на четверть, а в последующие три года есть план достичь показателей экспортного объема, который был при прежних акционерах.

«Конечно, это гораздо меньше, чем в советский период, когда за границу поставлялись – фантастическая цифра около 300 тысяч автомобилей в год. Только в Канаду уходило 5 тысяч автомобилей модели «Нива». Сегодня интерес к нашей продукции проявляется со стороны совершенно новых рынков, хотя порой это создает дополнительное напряжение для нашего инжиниринга», – объяснил глава холдинга.

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Перспективными рынками с точки зрения сбыта продукции Соколов называет Латинскую Америку, Африку, Ближний Восток и страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, АВТОВАЗ стремится восстановить поставки и на традиционные рынки, подытожил президент автоконцерна.

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Источник: ko.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 177
05.12.2024 
Фото:АВТОВАЗ
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