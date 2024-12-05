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Дешевле «китайцев» и Лады — до России добрался самый компактный кроссовер

На рынке России появились новые праворульные Toyota Raize по цене от ₽1,7 млн

Самый компактный и доступный кроссовер марки, Toyota Raize, добрался до России по схеме параллельного импорта. Автомобиль создан на базе модели Daihatsu, а цены на него на одном из классифайдов стартуют от 1,7 млн рублей. Для сравнения, Москвич 3 российской сборки с вариатором стоит минимум 1,777 млн рублей, а седан Lada Vesta – 1,96 млн рублей.

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Toyota Raize
Toyota Raize

За 1,7 млн рублей продавец из Владивостока привезет праворульный Toyota Raize 2024 года выпуска с тканевым салоном, в списке опций которого заявлены: кожаный мультируль, медиасистема с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, цифровая приборная панель, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

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В 2,05 млн рублей продавец из Улан-Удэ предлагает новый праворульный Raize в максимальной комплектации Z с двухцветной окраской кузова, в оснащении, кроме прочего, – камера кругового обзора и электронные помощники.

Леворульную Toyota Raize в комплектации G по цене от 2,5 млн рублей продает компания из Екатеринбурга. У кроссовера простая аналоговая приборка, кондиционер и упрощенная мультимедиа. В Сочи и Красноярске есть в наличии два кроссовера за 2,68 и 2,84 млн рублей, а в Красноярске миниатюрный паркетник отдают за 2,9 млн рублей.

Toyota Raize
Toyota Raize

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Силовой агрегат Toyota Raize зависит от комплектации, в большинстве машины оснащены турбомотором объемом 1,0 л мощностью 98 л.с. и вариатором D-CVT от Daihatsu. У некоторых – 3-цилиндровый 87-сильный атмосферник WA-VE объемом 1,2 л и бесступенчатая коробка передач.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 362
05.12.2024 
Фото:Toyota
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