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Названы распространенные привычки водителей, которые неминуемо «убьют» автомат
30 декабря
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Беспилотные грузовые поезда функционируют в пределах ж/д станций — РЖД
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На таком автобусе — хоть к черту на рога!

В видео показали «морозоустойчивый» полноприводный автобус на базе КАМАЗа

Освоение труднодоступных районов, и особенно Крайнего Севера, ставило перед учеными, инженерами, технологами СССР новые задачи. Поначалу водители сами утепляли технику сами, как могли – вклеивали дополнительные стекла, укрывали движки, даже ставили печь-буржуйку в кабину – в общем, спросите якутов...

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Но в середине 1960-х за дело взялись конструкторские бюро автомобильных заводов, и из-под пера их сотрудников вышло несколько проектов, которые успешно воплотились в жизнь и согрели «на северах» не одного геолога, зоолога, метеоролога...

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Своего рода апогеем этой работы можно считать НЕФАЗ-4208, потомки которого успешно трудятся и по сей день. В 1989 году на Нефтекамском автомобильном заводе на базе шасси КАМАЗ-4310 создали внедорожный вахтовый автобус с колесной формулой 6х6. Такие автобусы возили бригады на строительные, ремонтные и какие угодно работы... Незаменимая оказалась машина! Смотрим!

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Источник: АВТО ИСТОРИЯ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
30.12.2024 
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