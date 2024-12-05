В Башкирии спешащая на вызов скорая вылетела в кювет: подробности

В Башкирии два человека пострадали в ДТП со скорой помощью

4 декабря около 23.00 машина скорой помощи попала в аварию на 3 км автодороги Аскарово-Давлетово-Аэропорт в Абзелиловском районе.

Врачи ехали на вызов в деревню Кушеево.

Уточняется, что 50-летний водитель скорой допустил опрокидывание машины в кювет. В итоге он сам и 24-летний фельдшер пострадали. Их госпитализировали с разными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Источник: Госавтоинспекция Башкортостана