Лучшие способы уберечь лобовое стекло от замерзания

Эксперт Бабаев перечислил пять способов уберечь лобовое стекло от наледи

Руководитель направления франчайзинга международной сети автосервисов Fit Service Дмитрий Бабаев перечислил способы борьбы с замерзанием лобового стекла.

Самый простой – это покупка машины с функцией обогрева лобового стекла, отметил он. Также после поездки можно выстудить машину, открыв двери, чтобы уравнять температуру в салоне с уличной. Ведь именно из-за разницы температур возникает конденсат и появляется иней на стеклах, пояснил специалист.

Еще один способ – нанесение на стекло специальных средств для удаления влаги. В продаже есть и специальные антилед-составы, предотвращающие образование наледи, но действуют они недолго.

Еще один способ – специальный чехол на лобовое стекло. Отзывы об этом аксессуаре различаются, отметил специалист. Он защитит от снега на стекле и примерзания дворников, но не от наледи при перепадах температур.

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Источник: Российская газета