Автоподставщиков будут жестко наказывать: для них придумали новую статью

В ГД предложили сажать автоподставщиков в тюрьму на срок до четырех лет

В ГД РФ предлагают выделить автоподставу в самостоятельный вид преступления с наказанием в виде лишения свободы. Депутаты разработали новую статью Уголовного кодекса. Отдельный состав предусматривает от 4 до 7 лет тюрьмы тому, кто устроил автоподставу.

Документ уже подготовлен, вскоре его внесут на рассмотрение Госдумы, проинформировал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что сейчас при разоблачении автоподставщиков судят по «мошеннической» статье. Однако их деятельность связана с вымогательством, угрозами жизни и здоровью потерпевших, грубыми нарушениях ПДД и причинением ущерба имуществу.

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Источник: Telegram-канал главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова