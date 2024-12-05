#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Автоподставщиков будут жестко наказывать: для них придумали новую статью

В ГД предложили сажать автоподставщиков в тюрьму на срок до четырех лет

В ГД РФ предлагают выделить автоподставу в самостоятельный вид преступления с наказанием в виде лишения свободы. Депутаты разработали новую статью Уголовного кодекса. Отдельный состав предусматривает от 4 до 7 лет тюрьмы тому, кто устроил автоподставу.

Документ уже подготовлен, вскоре его внесут на рассмотрение Госдумы, проинформировал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

Он отметил, что сейчас при разоблачении автоподставщиков судят по «мошеннической» статье. Однако их деятельность связана с вымогательством, угрозами жизни и здоровью потерпевших, грубыми нарушениях ПДД и причинением ущерба имуществу.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

  • «За рулем» можно читать в Viber
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Telegram-канал главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 534
05.12.2024 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0