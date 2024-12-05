Автоподставщиков будут жестко наказывать: для них придумали новую статью
В ГД РФ предлагают выделить автоподставу в самостоятельный вид преступления с наказанием в виде лишения свободы. Депутаты разработали новую статью Уголовного кодекса. Отдельный состав предусматривает от 4 до 7 лет тюрьмы тому, кто устроил автоподставу.
Документ уже подготовлен, вскоре его внесут на рассмотрение Госдумы, проинформировал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отметил, что сейчас при разоблачении автоподставщиков судят по «мошеннической» статье. Однако их деятельность связана с вымогательством, угрозами жизни и здоровью потерпевших, грубыми нарушениях ПДД и причинением ущерба имуществу.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Telegram-канал главы комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова