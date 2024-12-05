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Эксперты проверили безопасность Renault Logan

Renault Logan получил ноль баллов к краш-тесте Latin NCAP

Независимая организация Latin NCAP проверила безопасность автомобиля Renault Logan. Ранее его собирали в России.

Краш-тест Renault Logan
Краш-тест Renault Logan

Уровень защиты взрослых пассажиров и водителя составил 33%, детей – 61%, пешеходов – 46%. Системы помощи водителю, отвечающие за безопасное вождение, получили 0%.

Краш-тест Renault Logan
Краш-тест Renault Logan

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В результате автомобиль заработал ноль звезд. Уточняется, что в тестах принимал участие экземпляр с четырьмя подушками безопасности.

При всех видах столкновений автомобиль продемонстрировал крайне низкий уровень защиты водителя и пассажиров.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Latin NCAP

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Ушакова Ирина
Фото:Latin NCAP
Количество просмотров 2073
05.12.2024 
Фото:Latin NCAP
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...
+5