Эксперты проверили безопасность Renault Logan
Независимая организация Latin NCAP проверила безопасность автомобиля Renault Logan. Ранее его собирали в России.
Уровень защиты взрослых пассажиров и водителя составил 33%, детей – 61%, пешеходов – 46%. Системы помощи водителю, отвечающие за безопасное вождение, получили 0%.
В результате автомобиль заработал ноль звезд. Уточняется, что в тестах принимал участие экземпляр с четырьмя подушками безопасности.
При всех видах столкновений автомобиль продемонстрировал крайне низкий уровень защиты водителя и пассажиров.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
- «За рулем» можно читать в Viber
Бренд года «За рулем»
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Источник: Latin NCAP