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Дорожные камеры будут штрафовать не всех

Водителей скорых, пожарных и полиции освободят от штрафов с камер

Камеры автоматической фиксации, направленные на укрепление безопасности дорожного движения, порой неизбирательно наказывают штрафами и тех, кто «на синих мигалках» и нарушают правила по служебной необходимости, чтобы спасти жизни людей, отмечает депутат Госдумы Ярослав Нилов.

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Согласно ПДД, скорая помощь, пожарные машины, полиция и другие автомобили с включёнными синими маячками могут отклоняться от некоторых требований ПДД, например, проигнорировать сигналы светофора или превысить скорость, если это необходимо для выполнения их неотложных задач и при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

И только в том случае, если они выполняют неотложное служебное задание.

Но такие отступления от правил фиксируются работающими в автоматическом режиме камерами и по этим материалам выносятся штрафы.

Ярослав Нилов, Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

– И та же «скорая» отчаянно пробивается через поток, вынужденно нарушает скоростной режим, перестраивается не в положенном месте - но живет интересами пациента.

Сколько ему в пробке осталось? Доедет? Доехал... И - штраф водителю за профессионализм. Камере виднее.

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Депутат считает, что автоматическая фиксация нарушений, совершенных в ходе служебных действий без угрозы безопасности, не должна приводить к административным наказаниям и последующему наложению штрафа на собственника и водителя.

Соответствующий законопроект о поправках в Кодекс об административных правонарушениях он вносит сегодня в Госдуму.

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Источник: Ярослав Нилов/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:Depositphotos, Телеграм
Количество просмотров 106
06.12.2024 
Фото:Depositphotos, Телеграм
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