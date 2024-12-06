Новая реальность
#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Сфере развития беспилотного транспорта в России окажут господдержку

Путину доложили о реализации проекта по развитию беспилотного транспорта в РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин доложил ему о деятельности компании в части развития беспилотного транспорта в России.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был поздно вечером, уже ночью практически, рассказывал, что "Яндекс" в этом смысле делает. Я знаю, что происходит на других площадках, в частности на КАМАЗе. Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере происходит. Да, они это делают за свои деньги, все понятно, у них свои технологические решения. Но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая», – подчеркнул глава государства.

Рекомендуем
Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

Путин отметил, что без соответствующей поддержки со стороны Правительства РФ такие серьезные задачи в сфере развития беспилотного транспорта компания не сможет решить самостоятельно.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: tass.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 100
06.12.2024 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0