Сфере развития беспилотного транспорта в России окажут господдержку
Путину доложили о реализации проекта по развитию беспилотного транспорта в РФ
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин доложил ему о деятельности компании в части развития беспилотного транспорта в России.
«У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был поздно вечером, уже ночью практически, рассказывал, что "Яндекс" в этом смысле делает. Я знаю, что происходит на других площадках, в частности на КАМАЗе. Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере происходит. Да, они это делают за свои деньги, все понятно, у них свои технологические решения. Но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая», – подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что без соответствующей поддержки со стороны Правительства РФ такие серьезные задачи в сфере развития беспилотного транспорта компания не сможет решить самостоятельно.
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Источник: tass.ru
Фото:АГН «Москва»
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06.12.2024
Фото:АГН «Москва»
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