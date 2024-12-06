Сфере развития беспилотного транспорта в России окажут господдержку

Путину доложили о реализации проекта по развитию беспилотного транспорта в РФ

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что советник по корпоративному развитию «Яндекса» Алексей Кудрин доложил ему о деятельности компании в части развития беспилотного транспорта в России.

«У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был поздно вечером, уже ночью практически, рассказывал, что "Яндекс" в этом смысле делает. Я знаю, что происходит на других площадках, в частности на КАМАЗе. Нужно, безусловно, поддерживать все, что в этой сфере происходит. Да, они это делают за свои деньги, все понятно, у них свои технологические решения. Но, конечно, им нужна регуляторика соответствующая», – подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что без соответствующей поддержки со стороны Правительства РФ такие серьезные задачи в сфере развития беспилотного транспорта компания не сможет решить самостоятельно.

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Источник: tass.ru