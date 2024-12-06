Автомобили в России начнут выпускать на универсальной модульной платформе

Мишустин: в России наладят производство высокоскоростных электропоездов

Россия планирует наладить производство высокоскоростных электропоездов и сформировать универсальную платформу для производства автомобилей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента РФ Владимира Путина.

«В автопроме предстоит создать универсальную модульную платформу, состоящую из разнообразных узлов и агрегатов, для постановки на производство автомобилей различных классов», – уточнил глава кабмина.

Что касается железнодорожного транспорта, планируется наладить выпуск высокоскоростных электропоездов в рамках реализации нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности», подытожил Мишустин.

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Источник: tass.ru