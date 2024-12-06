Редчайший кабриолет Rolls-Royce продают в Москве: известна цена

В Москве продают коллекционный Rolls-Royce 1935 года за 37 млн рублей

В российской столице появился в продаже редчайший Rolls-Royce 1935 г. в. с пробегом 100 км за 37 млн рублей. Уточняется, что модель Rolls-Royce 20/25 производили с 1929 по 1936 год.

Машина оснащена бензиновым мотором мощностью 25 л. с., МКП, а привод задний. Машин находится в хорошем состоянии.

Также известно, что у некоторых версий этого Rolls-Royce высокая коллекционная ценность, но продаваемая модель не в их числе.

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Источник: «Авто.ру»