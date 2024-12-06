Обновленный ГАЗон Next уже у дилеров! Что изменилось?
Грузовики ГАЗон Next с новым вариантом трансмиссии начали поступать в продажу. Как сообщает источник, в официальных дилерских центрах замечены первые автомобили, оснащенные новой 6-ступенчатой механической коробкой передач. Напомним, коробка разработана силами самого Горьковского автозавода. Ранее на модели ГАЗон Next применяли 5-ступенчатую механику.
Максимальный крутящий момент, который может «переварить» новая коробка, составляет 664 Нм. Пятая передача в ряду является прямой, как и раньше, а появившаяся шестая – повышенной. К преимуществам нового узла газовцы относят промежуточную пластину с дополнительными опорными подшипниками промежуточного и вторичного валов, что делает коробку более надежной по сравнению с предшественницей.
Судя по фото, поступающие дилерам автомобили – это бортовые грузовики с одинарной кабиной. На фотографии интерьера хорошо заметна рукоять коробки передач с пиктограммой шестой передачи. Кстати, в будущем завод планирует ставить на ГАЗоны и автомат.
Напомним, стандартный ГАЗон Next имеет грузоподъемность 4 тонны и комплектуется 4,4-литровыми дизелями ЯМЗ в вариантах мощности от 125 до 210 л.с. Помимо однорядного, есть двухрядный вариант кабины, а также имеется широкий ряд надстроек на шасси.
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Источник: Автопоток