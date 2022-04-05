ГАЗ провел испытания собственной АКП — что говорят шоферы? — журнал За рулем

ГАЗ провел испытания собственной АКП - что говорят шоферы?

Сфера применения - автобусы ПАЗ Вектор Next и ЛиАЗ-4292 Курсор, грузовики ГАЗон Next и Садко Next... Словом, всё, на что устанавливается двигатель ЯМЗ-534.

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Новая реальность: Что происходит на рынке коммерческой техники
«Группа ГАЗ» отчиталась об испытаниях новой автоматической коробки передач, разработанной в собственном Объединенном инженерном центре (ОИЦ) — репортаж об этом появился на страницах корпоративного издания «Автоз@водец». 6-ступенчатый гидромеханический автомат ГМП800 предназначен для выпускаемой «Группой ГАЗ» техники, имеющей двигатель ЯМЗ-534.

ГАЗ провел испытания собственной АКП — что говорят шоферы?

Разработка заняла несколько лет, опытно-промышленная партия испытывалась в ОИЦ и на полигоне НАМИ, а в 2021 году наступило время дорожных тестов. Весь прошлый год такие коробки стояли на шести автобусах ПАЗ Вектор Next, выполняющих рейсы по трем маршрутам в Нижнем Новгороде, а в этом году добавился еще один. Все маршруты связывают нагорную и заречную части города, имеют подъемы, спуски, отличаются интенсивным трафиком.

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«Автоматическая коробка очень удобна и мне, и пассажирам, все работает надежно, рука свободна от рычага переключения. Автобус может тронуться с места только тогда, когда двери полностью закрыты», — рассказал один из водителей, Архан Мамаюусупов.

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На сегодняшний день автобусы набегали уже до 90 тысяч километров. По результатам испытаний в конструкцию внесены некоторые изменения, направленные на повышение долговечности, дорабатывается ПО для повышения плавности переключения, идет отладка системы самодиагностики. Параллельно с автобусами ПАЗ коробка испытывается на 14 различных моделях и модификациях техники.

ГАЗ провел испытания собственной АКП — что говорят шоферы?

Уже получены ОТТС на «автоматические» версии бортового грузовика ГАЗон Next, автобусов Вектор и Вектор Next. А на подходе — автобус ЛиАЗ-4292 Курсор, самосвал ГАЗон Next и внедорожный ГАЗ Садко Next.

Фото: autozavod.media

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Отзывы о ГАЗ ГАЗон Next (24)

ГАЗ 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Если только сравнивать со старым ГАЗ-3309 то конечно поприятней будет, а в основном всё то же самое и те же болячки.

Недостатки:

1) Очень большой расход топлива до 23 литров. Чтобы расход укладывался в 18 литров, нужно ехать не более 70 км\ч !!! 2) Очень слабая передняя подвеска. 3) Очень НЕ надёжная КПП. 4) Частые проблемы с электрикой и электроникой. 5) Крайне НЕ надёжные турбины — выхаживают всего лишь 30–50 тыс.км. К п...

Комментарий:

Почитал здесь отзывы о ГАЗоне NEXT и могу со 100% уверенностью сказать что все хвалебные отзывы являются липовыми т.е. сказочными выдумками продавашек-манагеров этих ГАЗонов. Посмотрите видеообзоры о ГАЗоне NEXT на ютубе — там люди реально с ними мучаются, а тут одни похвалы. Да ещё и написаны лю...

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