ГАЗ провел испытания собственной АКП - что говорят шоферы?

Разработка заняла несколько лет, опытно-промышленная партия испытывалась в ОИЦ и на полигоне НАМИ, а в 2021 году наступило время дорожных тестов. Весь прошлый год такие коробки стояли на шести автобусах ПАЗ Вектор Next, выполняющих рейсы по трем маршрутам в Нижнем Новгороде, а в этом году добавился еще один. Все маршруты связывают нагорную и заречную части города, имеют подъемы, спуски, отличаются интенсивным трафиком.
«Автоматическая коробка очень удобна и мне, и пассажирам, все работает надежно, рука свободна от рычага переключения. Автобус может тронуться с места только тогда, когда двери полностью закрыты», — рассказал один из водителей, Архан Мамаюусупов.
На сегодняшний день автобусы набегали уже до 90 тысяч километров. По результатам испытаний в конструкцию внесены некоторые изменения, направленные на повышение долговечности, дорабатывается ПО для повышения плавности переключения, идет отладка системы самодиагностики. Параллельно с автобусами ПАЗ коробка испытывается на 14 различных моделях и модификациях техники.
Уже получены ОТТС на «автоматические» версии бортового грузовика ГАЗон Next, автобусов Вектор и Вектор Next. А на подходе — автобус ЛиАЗ-4292 Курсор, самосвал ГАЗон Next и внедорожный ГАЗ Садко Next.
- До последнего времени на автобусы ЛиАЗ устанавливались американские АКП Alisson.
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Фото: autozavod.media