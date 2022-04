ГАЗ провел испытания собственной АКП - что говорят шоферы?

Сфера применения - автобусы ПАЗ Вектор Next и ЛиАЗ-4292 Курсор, грузовики ГАЗон Next и Садко Next... Словом, всё, на что устанавливается двигатель ЯМЗ-534.