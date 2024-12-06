Эксперты проверили на безопасность Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero получил ноль звезд в краш-тестах LatinNCAP

Организация Latin NCAP проверила безопасность хэтчбека Renault Sandero в спецификации для рынков Латинской Америки. Автомобиль не получил ни одной звезды из пяти возможных.

Хетчбек заработал 32,83% за защиту взрослых пассажиров, 61,22% за защиту пассажиров-детей и 46,30% за защиту пешеходов и других уязвимых участников дорожного движения. Работа помощников водителя получила ноль баллов.

В ходе проверок, имитирующих фронтальные и боковые столкновения, был зафиксирован крайне низкий уровень защиты водителя и пассажира.

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Источник: Latin NCAP