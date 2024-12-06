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Эксперты проверили на безопасность Renault Sandero

Хэтчбек Renault Sandero получил ноль звезд в краш-тестах LatinNCAP

Организация Latin NCAP проверила безопасность хэтчбека Renault Sandero в спецификации для рынков Латинской Америки. Автомобиль не получил ни одной звезды из пяти возможных.

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Хетчбек заработал 32,83% за защиту взрослых пассажиров, 61,22% за защиту пассажиров-детей и 46,30% за защиту пешеходов и других уязвимых участников дорожного движения. Работа помощников водителя получила ноль баллов.

В ходе проверок, имитирующих фронтальные и боковые столкновения, был зафиксирован крайне низкий уровень защиты водителя и пассажира.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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Источник: Latin NCAP

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Ушакова Ирина
Фото:LatinNCAP
Количество просмотров 1351
06.12.2024 
Фото:LatinNCAP
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Отзывы о Renault Sandero (6)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Renault Sandero  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Недостатки:
Еще бы мех.коробку привели в порядок.Главная пара 4.35 - не то.Необходимо 3.9 хотя бы.Ведь на вариаторе и то меньше.
Комментарий:
Подумайте перед покупкой.
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