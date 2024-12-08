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Эти способы помогут защитить кузов машины от агрессивных реагентов зимой

Эксперт Трушкова перечислила четыре способа борьбы с коррозией кузова зимой

Реагенты помогают в борьбе с гололедицей, но из-за них кузов авто начинает ржаветь. Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала, как защитить машину от коррозии.

Она отметила, что лучшее средство – это антикоррозийная обработка кузова. Современные авто сходят с конвейера будучи уже обработанными, но дополнительный слой накануне зимы также не помешает, отмечает эксперт.

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Также она пояснила, что в зимнее время нужно чаще мыть машину, хорошо очищая пороги, арки и нижние части дверей. В глубокие лужи лучше не заезжать, так как в них оседают концентрированные соли.

Защитные полироли создают пленку, не пропускающую вредные химикаты, напомнила Трушкова.

Еще она советует регулярно мыть колесные диски, иначе из-за воздействия реагентов они могут заржаветь.

Ранее «За рулем» перечислил самые надежные семейные кроссоверы с пробегом.

Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / frimufilms
Количество просмотров 3163
08.12.2024 
Фото:freepik / frimufilms
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