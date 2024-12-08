Огромный салон на 8 мест и богатое оснащение — отличный внедорожник для большой семьи
Обновленный GMC Acadia получил свежий взгляд на дизайн, который включает в себя новые колеса и немного измененные линии кузова. Внешний вид стал более агрессивным и современным, что подчеркивает его внедорожный характер.
Однако главное преимущество модели заключается не только в эстетике, но и в практичности. Acadia предлагает восемь мест для пассажиров.
Сердцем нового Acadia является 2,5-литровый турбированный двигатель I4, который развивает мощность 328 л.с. Внедорожник доступен как с передним, так и с полным приводом.
GMC Acadia 2025 предлагает множество современных технологий, которые делают поездку более комфортной и безопасной. В стандартное оснащение входят кожаные сиденья, современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также ряд электронных помощников, которые помогают водителю в различных ситуациях.
Для любителей высоких технологий предусмотрен пакет Super Cruise, который добавляет продвинутую систему автопилота. Эта опция стоит около 3500 долларов. Также компания предлагает дополнительные опции, такие как панорамная крыша с электроприводом (1500 долларов) и улучшенная подвеска Performance Suspension (1200 долларов).
Что касается цен, то базовая версия Elevation с передним приводом начинается с 44 295 долларов, а полноприводный вариант стоит 46 295 долларов. Версия AT4, ориентированная на любителей активного отдыха, доступна за 52 595 долларов с полным приводом. Топовая комплектация Denali, которая предлагает максимальный комфорт и роскошь, оценивается в 55 295 долларов с передним приводом и 57 295 долларов с полным.
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Источник: SpeedMe