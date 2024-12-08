Огромный салон на 8 мест и богатое оснащение — отличный внедорожник для большой семьи

Опубликована информация о комплектациях и ценах обновленного GMC Acadia 2025

Обновленный GMC Acadia получил свежий взгляд на дизайн, который включает в себя новые колеса и немного измененные линии кузова. Внешний вид стал более агрессивным и современным, что подчеркивает его внедорожный характер.

Однако главное преимущество модели заключается не только в эстетике, но и в практичности. Acadia предлагает восемь мест для пассажиров.

GMC Acadia 2025

Сердцем нового Acadia является 2,5-литровый турбированный двигатель I4, который развивает мощность 328 л.с. Внедорожник доступен как с передним, так и с полным приводом.

GMC Acadia 2025 предлагает множество современных технологий, которые делают поездку более комфортной и безопасной. В стандартное оснащение входят кожаные сиденья, современная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также ряд электронных помощников, которые помогают водителю в различных ситуациях.

Интерьер GMC Acadia 2025

Для любителей высоких технологий предусмотрен пакет Super Cruise, который добавляет продвинутую систему автопилота. Эта опция стоит около 3500 долларов. Также компания предлагает дополнительные опции, такие как панорамная крыша с электроприводом (1500 долларов) и улучшенная подвеска Performance Suspension (1200 долларов).

Что касается цен, то базовая версия Elevation с передним приводом начинается с 44 295 долларов, а полноприводный вариант стоит 46 295 долларов. Версия AT4, ориентированная на любителей активного отдыха, доступна за 52 595 долларов с полным приводом. Топовая комплектация Denali, которая предлагает максимальный комфорт и роскошь, оценивается в 55 295 долларов с передним приводом и 57 295 долларов с полным.

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Источник: SpeedMe