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Знаменитый кроссовер Toyota RAV4 получит существенное обновление: подробности

В Сети появились первые шпионские снимки нового поколения Toyota RAV4 2026

В Сети появились первые фотографии долгожданного Toyota RAV4 2026 года. Этот кроссовер, который будет представлен в 2025 году, продолжает традиции своего предшественника, но при этом обещает множество интересных обновлений.

На первых снимках Toyota RAV4 2026 года видно, что автомобиль все еще находится в камуфляже, что затрудняет полное понимание его дизайна.

Toyota RAV4 2026 в камуфляже
Toyota RAV4 2026 в камуфляже
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Однако, анализируя форму колесных арок, дверные ручки и пороги, можно сделать вывод, что внешние изменения будут незначительными. Toyota, похоже, решила не отказываться от успешного дизайна своего кроссовера, который завоевал популярность среди автовладельцев.

Что касается технических характеристик, то ожидается, что Toyota RAV4 2026 сохранит нынешние моторы, но с важными улучшениями. Одной из ключевых особенностей станет модернизация гибридной силовой установки на базе 2,5-литрового двигателя.

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Перемены возможны и в салоне нового RAV4. Ожидается, что модель 2026 года получит пару экранов с диагональю 12,3 дюйма, что значительно улучшит интерфейс и взаимодействие водителя с автомобилем. Все приложения и управление функциями, ожидаемо, также станет быстрее и отзывчивее.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome | Unsplash
Количество просмотров 11921
08.12.2024 
Фото:ITHome | Unsplash
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+24