«Пневма» и дисковые тормоза по кругу — самый большой Вектор обновился

Стартовали продажи автобуса Вектор Next 8.8 с пневматической подвеской

Вслед за ГАЗоном с новой МКП нижегородский бренд отправил дилерам еще одну новинку. Компания ГК «СТТ» начала продавать модернизированный автобус Вектор Next в размерности 8,8 метра. Суть обновлений – в новой задней пневматической подвеске и ведущем мосте с дисковыми тормозами. На ГАЗе рассказали, что точно такие же агрегаты ставятся на грузовики Валдай 12, и при проектировании сразу закладывалась возможность применения в автобусах.

Обновление должно помочь Вектору стать более комфортным. Пневматическая подвеска с телескопическими амортизаторами и стабилизатором (вместо прежней пневморессорной) даст большую плавность хода, а дисковые тормоза более стабильны по тормозному усилию, быстрее срабатывают, а обслуживать их проще.

Внешне Вектор Next 8.8 не поменялся, но должен стать заметно комфортнее

На самом деле Вектор Next 8.8 – уже третья модификация автобуса, получившая дисковые тормоза по кругу, ведь ранее ими обзавелись младшие братья с индексами 7.1 и 7.6. Теперь современная тормозная система есть и у самого крупного представителя нижегородской линейки автобусов малого и среднего класса.

Напомним, Вектор – это семейство автобусов для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Флагманский Вектор Next 8.8 вмещает до 71 пассажира, такие автобусы хорошо подходят на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Особенности – низкий пол в районе задней двери, большая накопительная площадка, механическая аппарель, широкие двери. Пресс-служба производителя отмечает также прочную конструкцию кузова и высокий ресурс агрегатов.