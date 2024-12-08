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«Пневма» и дисковые тормоза по кругу — самый большой Вектор обновился

Стартовали продажи автобуса Вектор Next 8.8 с пневматической подвеской

Вслед за ГАЗоном с новой МКП нижегородский бренд отправил дилерам еще одну новинку. Компания ГК «СТТ» начала продавать модернизированный автобус Вектор Next в размерности 8,8 метра. Суть обновлений – в новой задней пневматической подвеске и ведущем мосте с дисковыми тормозами. На ГАЗе рассказали, что точно такие же агрегаты ставятся на грузовики Валдай 12, и при проектировании сразу закладывалась возможность применения в автобусах.

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Обновление должно помочь Вектору стать более комфортным. Пневматическая подвеска с телескопическими амортизаторами и стабилизатором (вместо прежней пневморессорной) даст большую плавность хода, а дисковые тормоза более стабильны по тормозному усилию, быстрее срабатывают, а обслуживать их проще.

Внешне Вектор Next 8.8 не поменялся, но должен стать заметно комфортнее
Внешне Вектор Next 8.8 не поменялся, но должен стать заметно комфортнее

На самом деле Вектор Next 8.8 – уже третья модификация автобуса, получившая дисковые тормоза по кругу, ведь ранее ими обзавелись младшие братья с индексами 7.1 и 7.6. Теперь современная тормозная система есть и у самого крупного представителя нижегородской линейки автобусов малого и среднего класса.

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Напомним, Вектор – это семейство автобусов для городских, пригородных и междугородных маршрутов. Флагманский Вектор Next 8.8 вмещает до 71 пассажира, такие автобусы хорошо подходят на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. Особенности – низкий пол в районе задней двери, большая накопительная площадка, механическая аппарель, широкие двери. Пресс-служба производителя отмечает также прочную конструкцию кузова и высокий ресурс агрегатов.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 247
08.12.2024 
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