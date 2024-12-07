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Автоконцерн анонсировал финальную стадию испытаний 620-сильного суперкара

Пилот Формулы-1 Боттас протестировал флагманский суперкар Alfa Romeo 33 Stradale

Компания Alfa Romeo анонсировала финальную стадию испытаний и тонкой настройки суперкара 33 Stradale. В тестах принял участие пилот Формулы-1 Валттери Боттас, он же является владельцем одного из суперкаров.

Alfa Romeo 33 Stradale на испытаниях
Alfa Romeo 33 Stradale на испытаниях

Тесты проходили на полигоне Alfa Romeo Balocco, Боттас сделал несколько кругов по трассе в разных режимах и с разными скоростями, оценивая управляемость, динамику, функционал тормозов, активных амортизаторов в подвеске и электронных ассистирующих систем.

Alfa Romeo 33 Stradale на испытаниях
Alfa Romeo 33 Stradale на испытаниях
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«Возможность, наконец-то, протестировать 33 Stradale была особенным моментом. Я надеюсь, что мой отзыв будет полезен опытной команде разработчиков Alfa Romeo для окончательной настройки. Настройка моего личного автомобиля с помощью Bottega Alfa Romeo была увлекательной и захватывающей, а сегодняшнее тестирование – захватывающим», – делится эмоциями пилот.
Пилот Формулы-1 Валттери Боттас
Пилот Формулы-1 Валттери Боттас

Alfa Romeo 33 Stradale в настоящее время занимает позицию флагманской модели, у него 620-сильный мотор V6 объемом 3,0 л или электромоторы мощностью 750 л.с. До 100 км/ч 33 Stradale способен разогнаться за 3 секунды, максимальная скорость достигает 333 км/ч.

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Источник: media.stellantis.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Stellantis
Количество просмотров 168
07.12.2024 
Фото:Stellantis
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