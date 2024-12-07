Автоконцерн анонсировал финальную стадию испытаний 620-сильного суперкара

Пилот Формулы-1 Боттас протестировал флагманский суперкар Alfa Romeo 33 Stradale

Компания Alfa Romeo анонсировала финальную стадию испытаний и тонкой настройки суперкара 33 Stradale. В тестах принял участие пилот Формулы-1 Валттери Боттас, он же является владельцем одного из суперкаров.

Alfa Romeo 33 Stradale на испытаниях

Тесты проходили на полигоне Alfa Romeo Balocco, Боттас сделал несколько кругов по трассе в разных режимах и с разными скоростями, оценивая управляемость, динамику, функционал тормозов, активных амортизаторов в подвеске и электронных ассистирующих систем.

Alfa Romeo 33 Stradale на испытаниях

«Возможность, наконец-то, протестировать 33 Stradale была особенным моментом. Я надеюсь, что мой отзыв будет полезен опытной команде разработчиков Alfa Romeo для окончательной настройки. Настройка моего личного автомобиля с помощью Bottega Alfa Romeo была увлекательной и захватывающей, а сегодняшнее тестирование – захватывающим», – делится эмоциями пилот.

Пилот Формулы-1 Валттери Боттас

Alfa Romeo 33 Stradale в настоящее время занимает позицию флагманской модели, у него 620-сильный мотор V6 объемом 3,0 л или электромоторы мощностью 750 л.с. До 100 км/ч 33 Stradale способен разогнаться за 3 секунды, максимальная скорость достигает 333 км/ч.

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Источник: media.stellantis.com