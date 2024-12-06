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Подорожают даже «китайцы» — а что будет с ценами на другие автомобили в 2025 году?

Эксперт Корнев: средняя стоимость автомобиля в 2025 году достигнет 5 млн рублей

Цены на отечественные автомобили и иномарки поднимутся в России выше, чем планировалось, причем ассортимент на авторынке не увеличится. Таким мнением поделился руководитель управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

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«Цены на отечественные машины будут расти из-за устойчивого спроса даже в условиях низких продаж, ведь это самые доступные варианты из имеющихся на сегодняшнем российском авторынке. Ведь средняя стоимость более-менее нормальной иномарки приближается к 5 млн рублей, а китайских брендов – в районе 3 млн рублей», – делится прогнозом эксперт.
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Ежегодно цены на отечественные автомобили растут в среднем на 5-15%, на подорожание влияют такие ключевые факторы, как общая инфляционная динамика, волатильность курса рубля и индексация утилизационного сбора. Кроме того, оказывает влияние на ценообразование и продолжающаяся перестройка логистических цепочек в части поставок автокомпонентов, а также увеличение доли локализации производства.

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Российские автопроизводители стремятся сдерживать ценовой рост за счет оптимизации производственных процессов и мер господдержки. Самым недоступным станет представительский сегмент, ввозимый по схеме параллельного импорта. Рост на бюджетные автомобили будет минимальным. А тем, кто хочет сменить машину, стоит сделать это или в конце текущего года, или не позже первого квартала 2025 года.

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Источник: 56orb.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 216
06.12.2024 
Фото:freepik / freepik
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