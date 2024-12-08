Раскрыт новый минивэн МАЗ!

Минский автозавод запустит сборку минивэнов Forthing Lingzhi от DongFeng Motor

Загадочным минивэн, который должен вскоре войти в производственную программу принадлежащего МАЗу завода «Брестмаш», рассекретили российские журналисты. По данным источника, это не будет адаптированный вариант уже выпускающихся на предприятии машин JAC или ГАЗ.

Forthing Lingzhi

Новинкой белорусского модельного ряда станет микроавтобус Forthing Lingzhi от DongFeng Motor. Эта модель является фейслифтинговой лицензионной версией Mitsubishi Delica Space Gear 1990-х годов. Машина будет выпускаться под собственным брендом BMG, уточняет источник. Ранее сообщалось, что автомобиль получит 7-местный салон, а в качестве силовой установки в разных модификациях будет использоваться ДВС либо электромотор.

Вывод о том, что именно Forthing Lingzhi станет новым «мазовским минивэном», делается по пресс-релизу, опубликованному Минпромом РБ 4 декабря. Там идет речь о неназванном автомобиле, переданном в дар администрации Брестской области в честь 85-летия региона. На снимках видны лишь фрагменты машины, по которым можно определить модель, а на лобовом стекле заметна наклейка о сборке на заводе «Брестмаш». Официального подтверждения информации пока нет.

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Источник: ABW, Автопоток