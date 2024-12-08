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Раскрыт новый минивэн МАЗ!

Минский автозавод запустит сборку минивэнов Forthing Lingzhi от DongFeng Motor

Загадочным минивэн, который должен вскоре войти в производственную программу принадлежащего МАЗу завода «Брестмаш», рассекретили российские журналисты. По данным источника, это не будет адаптированный вариант уже выпускающихся на предприятии машин JAC или ГАЗ.

Forthing Lingzhi
Forthing Lingzhi
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Новинкой белорусского модельного ряда станет микроавтобус Forthing Lingzhi от DongFeng Motor. Эта модель является фейслифтинговой лицензионной версией Mitsubishi Delica Space Gear 1990-х годов. Машина будет выпускаться под собственным брендом BMG, уточняет источник. Ранее сообщалось, что автомобиль получит 7-местный салон, а в качестве силовой установки в разных модификациях будет использоваться ДВС либо электромотор.

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Вывод о том, что именно Forthing Lingzhi станет новым «мазовским минивэном», делается по пресс-релизу, опубликованному Минпромом РБ 4 декабря. Там идет речь о неназванном автомобиле, переданном в дар администрации Брестской области в честь 85-летия региона. На снимках видны лишь фрагменты машины, по которым можно определить модель, а на лобовом стекле заметна наклейка о сборке на заводе «Брестмаш». Официального подтверждения информации пока нет.

Источник: ABW, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2427
08.12.2024 
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