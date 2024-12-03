МАЗ собирается выпустить минивэн – вот что известно

Белорусский МАЗ запустит в производство минивэн с ДВС и электромотором

Минский автомобильный завод собирается запустить в производство автомобиль с кузовом минивэн. Как сообщает источник со ссылкой на издание «Брестский вестник», сборка новых машин будет вестись на мощностях завода «Брестмаш».

Уточняется, что машина будет иметь 7-местный салон, а в качестве силовой установки в разных модификациях будет использоваться ДВС либо электромотор. Отметим, что в настоящее время на заводе «Брестмаш» производятся легкие коммерческие автомобили МАЗ-281 и МАЗ-365 – соответственно, лицензионные JAC Sunray и ГАЗель Next.

В теории, базой для минивэна может послужить любой из фургонов: пассажирская версия, разумеется, есть у ГАЗели, да и у JAC Sunray в гамме она имеется – с 2020 года микроавтобус сертифицирован в РФ как таковой, а теперь еще и выпускается в Елабуге, как Sollers Atlant, заодно с фургонами.

Однако для 7-местного кузова каждый из этих автомобилей великоват – их вместимость в два раза выше. А вот Соболь NN, как раз недавно получивший заводскую версию минивэн, подошел бы на роль нового МАЗа идеально. Да и эксперименты с электродвигателями на ГАЗе давно ведут.

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Источник: Автопоток