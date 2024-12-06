#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Даже себе в убыток: почему китайцы будут сдерживать рост цен на свои машины

Эксперт Ирина Франк: в 2025 году легковые авто подорожают в России на 10-15%

Многих россиян, которые планируют покупку машины, волнует вопрос, что будет с ценами на новые автомобили после новогодних праздников. Как быстро российские потребители увидят изменения на автомобильном рынке и насколько сильными они будут, рассказала «За рулем» управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

По ее мнению, ждать резкого скачка цен на новые автомобили с наступлением 1 января не стоит. В самом начале будущего года стоимость автомобилей сильно не изменится, на протяжении всего января цены будут оставаться на уровне предновогодних.

Мнение эксперта

Ирина Франк, управляющий директор компании FRANK AUTO:

– Первых заметных изменений стоит ожидать примерно в феврале, когда страна отойдет от праздников и в полную силу заработают новые ставки утильсбора. При этом причиной скачка цен на новые машины также может стать снижение курса рубля к доллару и юаню – от этого во многом зависит стоимость иномарок.

Есть вероятность, что китайские автопроизводители будут сдерживать рост цен на свои машины несмотря на повышение курса юаня, поскольку им нужно поддерживать определенный объем продаж даже себе в убыток для выполнения стратегического плана.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Франк прогнозирует, что в целом в 2025 году ожидается рост стоимости легковых машин в России в пределах 10-15%. При этом она отмечает, что с учетом многочисленных факторов, влияющих на стоимость авто (утильсбор, валютные колебания, подорожание автокредитов), «вилка» может быть более существенной.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 275
06.12.2024 
Фото:Сергей Карпухин/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
0