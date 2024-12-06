Даже себе в убыток: почему китайцы будут сдерживать рост цен на свои машины

Эксперт Ирина Франк: в 2025 году легковые авто подорожают в России на 10-15%

Многих россиян, которые планируют покупку машины, волнует вопрос, что будет с ценами на новые автомобили после новогодних праздников. Как быстро российские потребители увидят изменения на автомобильном рынке и насколько сильными они будут, рассказала «За рулем» управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

По ее мнению, ждать резкого скачка цен на новые автомобили с наступлением 1 января не стоит. В самом начале будущего года стоимость автомобилей сильно не изменится, на протяжении всего января цены будут оставаться на уровне предновогодних.

Мнение эксперта

Ирина Франк, управляющий директор компании FRANK AUTO:

– Первых заметных изменений стоит ожидать примерно в феврале, когда страна отойдет от праздников и в полную силу заработают новые ставки утильсбора. При этом причиной скачка цен на новые машины также может стать снижение курса рубля к доллару и юаню – от этого во многом зависит стоимость иномарок.

Есть вероятность, что китайские автопроизводители будут сдерживать рост цен на свои машины несмотря на повышение курса юаня, поскольку им нужно поддерживать определенный объем продаж даже себе в убыток для выполнения стратегического плана.

Франк прогнозирует, что в целом в 2025 году ожидается рост стоимости легковых машин в России в пределах 10-15%. При этом она отмечает, что с учетом многочисленных факторов, влияющих на стоимость авто (утильсбор, валютные колебания, подорожание автокредитов), «вилка» может быть более существенной.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.

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