РСА рассказал, как ремонт машин б/у запчастями отразится на безопасности

РСА: ремонт б/у деталями не снизит безопасность автомобилей

Ремонт машин после аварий б/у запчастями по страховке ОСАГО станет возможен, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Организация ранее подготовила и направила соответствующее предложение в законодательство. В пресс-службе РСА пояснили, что позиции заинтересованных министерств получены, ведется проработка широкого круга вопросов, связанных с реализацией этих предложений.

В организации отметили, что следует законодательно закрепить возможность исполнения таких работ и разработать систему взаимодействия СТО с б/у запчастями. В рамках этой системы должны быть обеспечены следующие моменты:

оценка состояния б/у запчастей во избежание проблем с безопасностью эксплуатации отремонтированных машин;

необходимо установить заслон для использования б/у деталей, полученных противозаконными методами (снятых с угнанных машин).

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Источник: Autonews.ru