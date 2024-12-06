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РСА рассказал, как ремонт машин б/у запчастями отразится на безопасности

РСА: ремонт б/у деталями не снизит безопасность автомобилей

Ремонт машин после аварий б/у запчастями по страховке ОСАГО станет возможен, считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

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Организация ранее подготовила и направила соответствующее предложение в законодательство. В пресс-службе РСА пояснили, что позиции заинтересованных министерств получены, ведется проработка широкого круга вопросов, связанных с реализацией этих предложений.

В организации отметили, что следует законодательно закрепить возможность исполнения таких работ и разработать систему взаимодействия СТО с б/у запчастями. В рамках этой системы должны быть обеспечены следующие моменты:

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  • оценка состояния б/у запчастей во избежание проблем с безопасностью эксплуатации отремонтированных машин;
  • необходимо установить заслон для использования б/у деталей, полученных противозаконными методами (снятых с угнанных машин).

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Источник: Autonews.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 133
06.12.2024 
Фото:Depositphotos
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