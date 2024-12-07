Электрический Москвич 3е прекратят выпускать? Ответ завода

Завод «Москвич» отреагировал на слухи о прекращении производства Москвич 3е

Автомобильный завод «Москвич» дал официальный комментарий по просочившейся в Сеть информации о якобы прекращении сборки электрического кроссовера Москвич 3е. Как пишет источник со ссылкой на пресс-службу бренда, предприятие не имеет планов по остановке производства этой модификации.

«Московский автомобильный завод "Москвич" не собирается прекращать производство электромобиля Москвич 3е в 2025 году», – сообщили в пресс-службе завода.

Представитель «Москвича» добавил, что с января по ноябрь текущего года дилеры марки передали покупателям чуть более 1200 электрических кроссоверов Москвич 3е. Как ранее рассказывал «За рулем», по продажам «электричек» Москвич в России на втором месте, соперничая с Evolute.

Напомним, переднеприводный Москвич 3е оснащен электромотором мощностью 50 кВт (193 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на полном заряде составляет 410 км. Нынешняя линейка завода «Москвич» (ранее – «Рено Россия») состоит из кроссоверов Москвич 3 (от 1 700 000 рублей) и Москвич 3е (от 3 175 000 рублей), лифтбека Москвич 6 (от 2 200 000 рублей), а до конца года собираются запустить семиместный кроссовер Москвич 8. Все модели – копии китайских JAC.

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Источник: Российская газета