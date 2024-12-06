Очередное подорожание новых машин: причины и сроки
Новые машины опять начнут дорожать, считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
Среди причин он выделил рост утильсбора, который еще не все продавцы заложили в стоимость. Корректировки в прайс-листы вносят постепенно.
«А с нового года будет очередное повышение ставки», – сказал Целиков.
Также он упомянул и про слабый рубль. Автомобили за счет высокой валютной составляющей также постепенно «догоняют» курс, пояснил эксперт. По его словам, у россиян осталось 1-3 месяца в запасе до того, как девальвация повлияет на стоимость машин в стране.
Пока в стране достаточно товарных запасов, единовременно никто не станет повышать цены. При этом постепенно корректировать их будут все, даже российские автопроизводители, пояснил специалист.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.
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Источник: Autonews