Очередное подорожание новых машин: причины и сроки

Эксперт Целиков: осталось три месяца до нового подорожания автомобилей

Новые машины опять начнут дорожать, считает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Среди причин он выделил рост утильсбора, который еще не все продавцы заложили в стоимость. Корректировки в прайс-листы вносят постепенно.

«А с нового года будет очередное повышение ставки», – сказал Целиков.

Также он упомянул и про слабый рубль. Автомобили за счет высокой валютной составляющей также постепенно «догоняют» курс, пояснил эксперт. По его словам, у россиян осталось 1-3 месяца в запасе до того, как девальвация повлияет на стоимость машин в стране.

Пока в стране достаточно товарных запасов, единовременно никто не станет повышать цены. При этом постепенно корректировать их будут все, даже российские автопроизводители, пояснил специалист.

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Источник: Autonews