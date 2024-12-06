Водитель без прав погиб, врезавшись на легковушке в столб ЛЭП
Ученик автошколы стал жертвой аварии на левобережье Красноярска. Трагедия случилась в пятницу утром в краевом центре.
Уточняется, что 23-летний водитель Subaru направлялся от улицы Металлургов в сторону Енисейского тракта и не справился с управлением, автомобиль влетел в столб электроопоры.
Автомобилист скончался до приезда медиков. Также сообщается, что водитель не имел права управлять машиной, так как только проходил обучение в автошколе.
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Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю