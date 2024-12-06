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Водитель без прав погиб, врезавшись на легковушке в столб ЛЭП

В Красноярске ученик автошколы погиб при столкновении автомобиля со столбом ЛЭП

Ученик автошколы стал жертвой аварии на левобережье Красноярска. Трагедия случилась в пятницу утром в краевом центре.

Уточняется, что 23-летний водитель Subaru направлялся от улицы Металлургов в сторону Енисейского тракта и не справился с управлением, автомобиль влетел в столб электроопоры.


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Автомобилист скончался до приезда медиков. Также сообщается, что водитель не имел права управлять машиной, так как только проходил обучение в автошколе.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором заметно подешевел.


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Источник: ГУ МВД по Красноярскому краю

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Ушакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 102
06.12.2024 
Фото:МВД Медиа
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