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Лэнд Крузер обзавелся комплектацией с «механикой»: известны технические данные

Toyota Land Cruiser 70 получил комплектацию с механической коробкой передач

Культовый внедорожник Toyota Land Cruiser 70, переживший в прошлом году рестайлинг и получивший новый 2,8-литровый турбодизель от Hilux и Prado, вновь предлагает покупателям версию с механической коробкой передач.

После того, как производство Land Cruiser 70 с легендарным 4,5-литровым V8 турбодизелем 1VD-FTV было практически остановлено (Toyota обещает завершить выполнение всех существующих заказов до конца 2025 года), главной силовой установкой стал экономичный 1GD-FE. До недавнего времени этот 2,8-литровый двигатель предлагался исключительно с 6-ступенчатым автоматом. Теперь же появилась долгожданная альтернатива – механическая коробка передач.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
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Однако, не стоит ожидать, что новая версия с «механикой» будет полной копией своих предшественников. Выбор МКП влечет за собой некоторые компромиссы. Во-первых, крутящий момент двигателя снижен до 450 Нм (против 500 Нм у версии с автоматом). Во-вторых, характерная для турбодизеля «полка» крутящего момента стала уже, что может несколько ухудшить эластичность. Наконец, покупатели Land Cruiser 70 с механической коробкой лишатся ассистента помощи при спуске.

Тем не менее, для многих поклонников бренда эти компромиссы будут незначительными по сравнению с удовольствием от управления классическим внедорожником с механической трансмиссией. Нельзя забывать и о некоторых экономических преимуществах. В Австралии, где продажи версий с «механикой» уже стартовали, разница в цене между версиями с автоматической и механической коробками составляет порядка 2000 австралийских долларов (около 1300 долларов США). Цены на Land Cruiser 70 с МКПП начинаются от 77 800 до 81 500 австралийских долларов (50-52 тысячи долларов США).

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

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Важно отметить, что доступность вариантов с механической коробкой не абсолютна. Например, базовые комплектации по-прежнему предлагаются только с автоматом, а пикапы с однорядной кабиной с механической коробкой передач вообще не доступны к заказу.

Следующим этапом станет обновление модельного ряда для японского и ближневосточного рынков, где предпочтения покупателей могут отличаться. Так, в странах Персидского залива популярны бензиновые версии и трёхдверные модификации Land Cruiser 70.

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Источник: Drive

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 349
07.12.2024 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
Недостатки:
НЕТ
Комментарий:
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!
-36