Россияне начали скупать японские автомобили с пробегом: свежая статистика

Интерес россиян к вторичному японскому авторынку вырос на 45,8%

В последние годы российские автомобилисты все активнее обращают внимание на вторичный рынок автомобилей из Японии. Этот тренд стал особенно заметен в свете изменения экономической ситуации и роста цен на новые автомобили. Японские автомобили, известные своей надежностью и качеством, становятся все более привлекательными для российских потребителей.

Согласно данным, опубликованным в «Свободной прессе», интерес к подержанным автомобилям из Японии вырос на 45,8% за последнее время. В среднем, за сумму от 1,3 до 1,5 миллиона рублей можно приобрести вполне достойное транспортное средство. В этом ценовом сегменте особой популярностью пользуется Toyota Corolla, которая зарекомендовала себя как надежный и экономичный автомобиль.

Кроме того, наблюдается рост спроса на запчасти для японских автомобилей на 27%.

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Источник: Свободная Пресса