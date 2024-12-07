Этот Дастер точно доберется куда угодно: представлена особая версия внедорожника

Dacia показала спецверсию кроссовера Duster под названием Soul of Dakar

Новое поколение Dacia Duster готовится к дебюту, и румынский автопроизводитель подогревает интерес публики не только техническими характеристиками, но и амбициозными планами на ралли-марафоне «Дакар». Представленный концепт-кар Dacia Duster Soul of Dakar – это не просто красивая обёртка, а обещание целой линейки спецверсий, вдохновлённых суровыми условиями пустынных гонок.

Dacia Duster Soul of Dakar

Пока перед нами только прототип, демонстрирующий дух и эстетику гоночного багги Dacia Sandrider, который дебютирует на «Дакаре» в 2025 году. Технически Duster Soul of Dakar идентичен стандартной версии с турбомотором 1,2 и полным приводом. Секрет же его привлекательности кроется в тщательно подобранных аксессуарах и дизайне, призванных подчеркнуть готовность к приключениям.

На крыше красуется функциональный бокс для инструментов – дань уважения практичности, необходимой в дальних поездках. Кузов украшен ливреей, стилизованной под гоночный багги Sandrider, придавая автомобилю агрессивный и спортивный вид. Салон также получил ряд улучшений, включая удобные держатели для напитков.

За разработку гоночного багги Sandrider отвечает компания Prodrive, известная своими многолетними успехами в ралли-рейдах. А за руль сядут настоящие легенды автоспорта: девятикратный чемпион мира по ралли WRC Себастьен Лёб и пятикратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия.

Dacia Duster Soul of Dakar

Примечательно, что участие в «Дакаре» для Dacia – это дебют, но не первый опыт обращения к теме гонок. Ещё восемь лет назад на российском рынке продавалась ограниченная серия Duster Dakar Edition, отличавшаяся расширенным оснащением и особым декором. Генеральный директор Dacia Дени Ле Вот подтвердил, что успех проекта Sandrider на «Дакаре» напрямую повлияет на выпуск серийных версий Duster с «дакаровской» тематикой.

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Источник: Autocar