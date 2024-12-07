#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Этот Дастер точно доберется куда угодно: представлена особая версия внедорожника

Dacia показала спецверсию кроссовера Duster под названием Soul of Dakar

Новое поколение Dacia Duster готовится к дебюту, и румынский автопроизводитель подогревает интерес публики не только техническими характеристиками, но и амбициозными планами на ралли-марафоне «Дакар». Представленный концепт-кар Dacia Duster Soul of Dakar – это не просто красивая обёртка, а обещание целой линейки спецверсий, вдохновлённых суровыми условиями пустынных гонок.

Dacia Duster Soul of Dakar
Dacia Duster Soul of Dakar

Пока перед нами только прототип, демонстрирующий дух и эстетику гоночного багги Dacia Sandrider, который дебютирует на «Дакаре» в 2025 году. Технически Duster Soul of Dakar идентичен стандартной версии с турбомотором 1,2 и полным приводом. Секрет же его привлекательности кроется в тщательно подобранных аксессуарах и дизайне, призванных подчеркнуть готовность к приключениям.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

На крыше красуется функциональный бокс для инструментов – дань уважения практичности, необходимой в дальних поездках. Кузов украшен ливреей, стилизованной под гоночный багги Sandrider, придавая автомобилю агрессивный и спортивный вид. Салон также получил ряд улучшений, включая удобные держатели для напитков.

За разработку гоночного багги Sandrider отвечает компания Prodrive, известная своими многолетними успехами в ралли-рейдах. А за руль сядут настоящие легенды автоспорта: девятикратный чемпион мира по ралли WRC Себастьен Лёб и пятикратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия.

Dacia Duster Soul of Dakar
Dacia Duster Soul of Dakar

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Примечательно, что участие в «Дакаре» для Dacia – это дебют, но не первый опыт обращения к теме гонок. Ещё восемь лет назад на российском рынке продавалась ограниченная серия Duster Dakar Edition, отличавшаяся расширенным оснащением и особым декором. Генеральный директор Dacia Дени Ле Вот подтвердил, что успех проекта Sandrider на «Дакаре» напрямую повлияет на выпуск серийных версий Duster с «дакаровской» тематикой.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: Autocar

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 29308
07.12.2024 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+22