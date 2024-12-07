Ресурсный двигатель, стойкий кузов, живучий автомат — добротный седан дешевле миллиона

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть на вторичке седан Changan Eado

За последние пару лет российский рынок заполонили «китайцы» всех мастей. Современные электрокары и гибриды, напичканные электроникой и стоящие миллионы – это, конечно, круто. Однако не у всех есть эти самые миллионы.

А есть ли достойные «китайцы» на вторичке? Причем не последних годов выпуска, а, скажем, года 2014? Не поверите, но такие есть. Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных вариантов. Один из них – Changan Eado.

Changan Eado

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году.

А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет.

Двигатель единственный: атмосферник JL478QEA 1.6 (113 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск. Цепь привода ГРМ очень стойкая, и вообще мотор простой и надежный, с ресурсом за 250 тысяч км.

На МКП (индекс ТМ155F) жалоб нет, на четырехступенчатый гидроавтомат Aisin TS40‑SN – есть. В тот период его ставили и на Тойоты, но он не слыл совершенством из-за текущего сальника маслонасоса, возможных проворотов главного упорного подшипника и повреждений задней крышки. Зато прост в ремонте, и есть машины, проехавшие с ним под 300 тысяч км.

Оснащен Eado хорошо, но нет зимнего пакета, рановато изнашивается рулевой механизм, сбоит электроника – чаще всего датчики давления в шинах. Хотя по мелким поломкам картина лучше, чем у конкурентов.

Интерьер Changan Eado

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