#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Ресурсный двигатель, стойкий кузов, живучий автомат — добротный седан дешевле миллиона

Эксперт «За рулем» порекомендовал рассмотреть на вторичке седан Changan Eado

За последние пару лет российский рынок заполонили «китайцы» всех мастей. Современные электрокары и гибриды, напичканные электроникой и стоящие миллионы – это, конечно, круто. Однако не у всех есть эти самые миллионы.

А есть ли достойные «китайцы» на вторичке? Причем не последних годов выпуска, а, скажем, года 2014? Не поверите, но такие есть. Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных вариантов. Один из них – Changan Eado.

Changan Eado
Changan Eado

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

Название правильно читать как «Идо». Один из первых Чанганов на нашем рынке: марку не знали, покупали плохо, продажи модели открыли и закрыли в 2014 году.

А жаль – Eado первого поколения крепкий и ладный, китайская сборка аккуратная, кузов держится молодцом как минимум 5–6 лет.

Двигатель единственный: атмосферник JL478QEA 1.6 (113 л. с.) – алюминиевый блок, распределенный впрыск. Цепь привода ГРМ очень стойкая, и вообще мотор простой и надежный, с ресурсом за 250 тысяч км.

На МКП (индекс ТМ155F) жалоб нет, на четырехступенчатый гидроавтомат Aisin TS40SN есть. В тот период его ставили и на Тойоты, но он не слыл совершенством из-за текущего сальника маслонасоса, возможных проворотов главного упорного подшипника и повреждений задней крышки. Зато прост в ремонте, и есть машины, проехавшие с ним под 300 тысяч км.

Оснащен Eado хорошо, но нет зимнего пакета, рановато изнашивается рулевой механизм, сбоит электроника – чаще всего датчики давления в шинах. Хотя по мелким поломкам картина лучше, чем у конкурентов.

Интерьер Changan Eado

Еще с несколькими достойными подержанными китайскими седанами можете ознакомиться в нашем новом материале.

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Changan
Количество просмотров 51895
07.12.2024 
Фото:Changan
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan Eado

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв