#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
17 декабря
В топ-10 SUV на рынке России в 2024 году вошли 3 отечественных модели
Автостат Инфо: доля кроссоверов и внедорожников...
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...

Почему не стоит заливать моторное масло в масляный фильтр? Эксперт назвал причины

Перечислены три причины не заливать масло в масляный фильтр перед установкой

Портал njcar.ru обратился к эксперту, владельцу сервисного центра, чтобы выяснить, стоит ли заливать масло в фильтр, и какие могут быть последствия отказа от этой процедуры.

Современные технологии масляных насосов

Одна из основных причин, по которой не стоит заливать масло в новый фильтр, заключается в значительном прогрессе в технологии производства масляных насосов. На старых автомобилях, выпущенных в прошлом веке, насосы работали менее эффективно, и действительно могли возникать моменты, когда масло не успевало поступить к двигателю сразу после его запуска. Это могло привести к кратковременному «масляному голоданию», что в свою очередь увеличивало риск повреждения двигателя.

Однако современные автомобили оборудованы гораздо более эффективными масляными насосами. Они способны быстро и эффективно перекачивать масло, обеспечивая его поступление в двигатель практически мгновенно.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Правильная работа масляной системы

Рекомендуем
Незамерзайка из концентрата – это выгодно? Проверили!

При установке нового масляного фильтра он заполняется маслом в процессе работы двигателя. Масляный насос начинает свою работу сразу после запуска, и в большинстве случаев он успевает заполнить фильтр до того, как масло начнет циркулировать по системе. Это означает, что даже если фильтр остается сухим на момент установки, в течение нескольких секунд после запуска масла будет достаточно, чтобы избежать «масляного голодания».

Кроме того, многие современные масляные фильтры имеют конструкцию, которая позволяет им быстро заполняться маслом.

Ошибочная интерпретация инструкций

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Распространенная практика заливки масла в новый фильтр, вероятно, возникла из-за неверной интерпретации иллюстраций на упаковке фильтров. Производители часто используют пиктограммы для упрощения процесса установки. Иконка с каплей масла вовсе не намекает на необходимость заливать масло в фильтр. Её цель - напомнить об обязательной смазке резинового уплотнительного кольца на корпусе фильтра. Этот шаг крайне важен для предотвращения повреждений прокладки во время установки и для обеспечения герметичности соединения. Кроме того, смазка кольца облегчает демонтаж фильтра при последующей замене.

Источник: NJcar

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1914
08.12.2024 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
-1