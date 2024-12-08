Почему не стоит заливать моторное масло в масляный фильтр? Эксперт назвал причины

Перечислены три причины не заливать масло в масляный фильтр перед установкой

Портал njcar.ru обратился к эксперту, владельцу сервисного центра, чтобы выяснить, стоит ли заливать масло в фильтр, и какие могут быть последствия отказа от этой процедуры.

Современные технологии масляных насосов

Одна из основных причин, по которой не стоит заливать масло в новый фильтр, заключается в значительном прогрессе в технологии производства масляных насосов. На старых автомобилях, выпущенных в прошлом веке, насосы работали менее эффективно, и действительно могли возникать моменты, когда масло не успевало поступить к двигателю сразу после его запуска. Это могло привести к кратковременному «масляному голоданию», что в свою очередь увеличивало риск повреждения двигателя.

Однако современные автомобили оборудованы гораздо более эффективными масляными насосами. Они способны быстро и эффективно перекачивать масло, обеспечивая его поступление в двигатель практически мгновенно.

Правильная работа масляной системы

При установке нового масляного фильтра он заполняется маслом в процессе работы двигателя. Масляный насос начинает свою работу сразу после запуска, и в большинстве случаев он успевает заполнить фильтр до того, как масло начнет циркулировать по системе. Это означает, что даже если фильтр остается сухим на момент установки, в течение нескольких секунд после запуска масла будет достаточно, чтобы избежать «масляного голодания».

Кроме того, многие современные масляные фильтры имеют конструкцию, которая позволяет им быстро заполняться маслом.

Ошибочная интерпретация инструкций

Распространенная практика заливки масла в новый фильтр, вероятно, возникла из-за неверной интерпретации иллюстраций на упаковке фильтров. Производители часто используют пиктограммы для упрощения процесса установки. Иконка с каплей масла вовсе не намекает на необходимость заливать масло в фильтр. Её цель - напомнить об обязательной смазке резинового уплотнительного кольца на корпусе фильтра. Этот шаг крайне важен для предотвращения повреждений прокладки во время установки и для обеспечения герметичности соединения. Кроме того, смазка кольца облегчает демонтаж фильтра при последующей замене.

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Источник: NJcar