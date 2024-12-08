Богатое оснащение, проверенные и понятные агрегаты – надежный седан всего за полмиллиона

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях седана Dongfeng S30 с пробегом

Как мы представляем себе китайские автомобили? Еще несколько лет назад они были в тени, информации о них было мало. А теперь мы видим на улицах современные гибриды и электромобили с умопомрачительными технологиями и опциями. И стоят они, соответственно, немало.

А если обратить внимание на «китайцев» постарше? Скажем, года 2014? Не поверите, но там есть, на что посомтреть. Эксперт «За рулём» Сергей Зиновьев проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных вариантов. Один из них – Dongfeng S30.

Dongfeng S30

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В Китае известен также как Aeolus S30. По цене был близок к Логану и Альмере, по отделке салона и набору опций укладывал их на лопатки. Важно, что S30 не собирали в России – только на родине.

Создан на доработанном шасси Citroen C‑Elysee, но чугунные моторы французского семейства TU5 к нам не попадали. Машину двигает алюминиевый мотор 1.6 (117 л. с.) – разновидность двигателя Nissan HR16DE/Renault H4M, что ставили и на Лады. Нормальный агрегат, из ожидаемых проблем – только растущий после 100 тысяч км угар масла. Прекрасная механическая пятиступка Peugeot, а гидроавтомат – японский Aisin TS40‑SN (см. Changan Eado).

На S30 много позитивных отзывов «отличная машина за свои деньги». Крепкая ходовая, мелких поломок сравнительно немного. И, главное, у кузова нет склонности к быстрой коррозии. Хотя антикор по кругу всё равно рекомендован.

Интерьер Dongfeng S30

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