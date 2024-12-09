Теперь машины в России можно купить еще на одном маркетплейсе

Маркетплейс Яндекс маркет начал продажи автомобилей

Автомобили марок Chery, Omoda, Jaecoo теперь представлены на маркетплейсе Яндекс Маркет. В дальнейшем в продаже на маркетплейсе появятся машины других брендов. Сервис уже доступен для москвичей, а в 2025 году он появится и в других городах страны.

Пока идут переговоры с другими автопроизводителями, модели которых также будут доступны в категории «Автотовары».

На маркетплейсе автомобиль можно купить с постоплатой наличными или по карте, вариант предоплатной системы сейчас прорабатывается. Уточняется, что клиенту нужно будет посетить автосалон, чтобы подписать договор и забрать автомобиль.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС