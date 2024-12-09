Теперь машины в России можно купить еще на одном маркетплейсе
Маркетплейс Яндекс маркет начал продажи автомобилей
Автомобили марок Chery, Omoda, Jaecoo теперь представлены на маркетплейсе Яндекс Маркет. В дальнейшем в продаже на маркетплейсе появятся машины других брендов. Сервис уже доступен для москвичей, а в 2025 году он появится и в других городах страны.
Пока идут переговоры с другими автопроизводителями, модели которых также будут доступны в категории «Автотовары».
На маркетплейсе автомобиль можно купить с постоплатой наличными или по карте, вариант предоплатной системы сейчас прорабатывается. Уточняется, что клиенту нужно будет посетить автосалон, чтобы подписать договор и забрать автомобиль.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: ТАСС
Фото:Unsplash
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09.12.2024
Фото:Unsplash
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