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Теперь машины в России можно купить еще на одном маркетплейсе

Маркетплейс Яндекс маркет начал продажи автомобилей

Автомобили марок Chery, Omoda, Jaecoo теперь представлены на маркетплейсе Яндекс Маркет. В дальнейшем в продаже на маркетплейсе появятся машины других брендов. Сервис уже доступен для москвичей, а в 2025 году он появится и в других городах страны.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Пока идут переговоры с другими автопроизводителями, модели которых также будут доступны в категории «Автотовары».

На маркетплейсе автомобиль можно купить с постоплатой наличными или по карте, вариант предоплатной системы сейчас прорабатывается. Уточняется, что клиенту нужно будет посетить автосалон, чтобы подписать договор и забрать автомобиль.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 95
09.12.2024 
Фото:Unsplash
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