При продаже б/у автомобилей 90% продавцов скручивают пробег

За скрученный пробег продавцу грозит уголовная и гражданская ответственность

О том, что 90% продавцов б/у автомобилей в нашей стране скручивают пробег, на форуме Autostat Analytic рассказал Борис Ионов, управляющий директор Систем электронных паспортов (СЭП).

Для борьбы с «скруткой» пробега в процессе эксплуатации автомобиля (например, при его обслуживании на ТО, шиномонтаже, оформлении страховок и других действиях) предлагается внедрить механизм динамичного накопления данных о пробеге в электронном паспорте транспортного средства. В случае попытки изменения пробега на каком-либо этапе это будет легко выявить. Основной задачей сегодня является законодательное закрепление обязательства для различных организаций фиксировать эти данные.

Но если покупателю удастся доказать, что пробег был скручен, и машина в итоге гораздо старше, чем заявил продавец, понесет ли последний за это наказание? Ведь данные были сфальсифицированы, и в итоге покупатель получил не то, на что рассчитывал.

Мнение эксперта

Александр Стрельников, основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina:

– В России скручивание пробега автомобилей является нарушением закона и может повлечь за собой уголовную ответственность.

Если продавец скрутил пробег автомобиля с целью обмана покупателя и получения выгоды, это может квалифицироваться как мошенничество (статья 159 УК РФ «Мошенничество»)

В зависимости от суммы ущерба, продавцу может грозить штраф, обязательные работы или лишение свободы на срок до 10 лет.

Если для продажи автомобиля использовались поддельные документы (например, о пробеге), это также является уголовно наказуемым деянием (статья 327 УК РФ «Подделка документов»).

Покупатель имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в результате обмана. Если пробег был скручен, покупатель может обратиться в суд с иском к продавцу о возврате денежных средств (статья 15 Гражданского кодекса РФ «Возмещение убытков»).

Кроме того, по статье 18 Закона о защите прав потребителей, если товар (в данном случае автомобиль) не соответствует заявленным характеристикам, покупатель имеет право на возврат или обмен товара.

Правда, привлечь такого продавца будет непросто, покупателю необходимо собрать доказательства, такие как: заключение эксперта о реальном пробеге; свидетельства других владельцев автомобиля и документы, подтверждающие предыдущие записи о пробеге.

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Источник: «Автостат»