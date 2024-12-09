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До конца 2024 года в России откроют порядка 80 дилерских центров нового бренда

Марка Soueast анонсировала открытие первого дилерского центра в России

Первый в России дилерский центр «РРТ» марки Soueast откроется в Казани. Площадь шоурума составляет 410 кв. м, в салоне представлен модельный ряд Soueast, а также есть локации для взаимодействия с потенциальными клиентами. Об этом рассказали в пресс-службе бренда.

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«До конца 2024 года дилерская сеть Soueast охватит около 80 дилерских центров в ключевых регионах России. Каждый центр будет открываться в соответствии с высокими стандартами бренда. В следующем году планируется расширение до ориентировочно 100 центров», – уточнили в пресс-службе.

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В дизайне используется урбанистический стиль, акцентированный современными композитными материалами, легкими текстурами и светлыми цветами с включением яркого фирменного оранжевого цвета. Интерьер каждого центра укомплектован LED-подсветкой и точечным трековым освещением, позволяющим выделить зоны для демонстрации автомобилей и тематические пространства. В салонах Soueast предусмотрены также детские зоны.

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Выдача автомобилей осуществляется в закрытой приватной зоне, оформленной в едином стиле. Причем по желанию клиента можно организовать передачу нового автомобиля его владельцу в торжественной обстановке.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба SOUEAST

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Светлана Тарасенко
Фото:Soueast
Количество просмотров 359
09.12.2024 
Фото:Soueast
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