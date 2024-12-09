Поезд врезался в легковушку на Кубани
В Лабинске Краснодарского края поезд разорвал на переезде легковую машину Lada
В Лабинске Краснодарского края на ж/д перегоне Мостовской – Лабинск поезд протаранил легковую машину марки Lada. Уточняется, что 19-летний водитель легковушки выехал на нерегулируемый ж/д переезд, в пределах видимости приближающегося поезда.
Избежать столкновения не вышло, несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист. Расстояние между поездом и автомобилем оказалась слишком коротким.
Водитель и две его пассажирки пострадали, их госпитализировали. Автомобиль сильно поврежден, его кузов согнулся пополам, разорваны капот и двери.
Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю
Фото:МВД Медиа
66
09.12.2024
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0