Поезд врезался в легковушку на Кубани

В Лабинске Краснодарского края поезд разорвал на переезде легковую машину Lada

В Лабинске Краснодарского края на ж/д перегоне Мостовской – Лабинск поезд протаранил легковую машину марки Lada. Уточняется, что 19-летний водитель легковушки выехал на нерегулируемый ж/д переезд, в пределах видимости приближающегося поезда.

Избежать столкновения не вышло, несмотря на экстренное торможение, которое применил машинист. Расстояние между поездом и автомобилем оказалась слишком коротким.

Водитель и две его пассажирки пострадали, их госпитализировали. Автомобиль сильно поврежден, его кузов согнулся пополам, разорваны капот и двери.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю