Подорожание бюджетных иномарок в 2025 году станет катастрофическим

Эксперт Байбароша: машины в 2025 году подорожают на 15% по двум причинам

Многих россиян, планирующих покупку автомобиля, интересует, что будет с ценами на машины после новогодних праздников. Как быстро мы увидим изменения и насколько сильными они будут, рассказали «За рулем» эксперты. Руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта компании Альфа-Лизинг Анастасия Байбароша считает, что цены постепенно начнут повышаться, и причин тому две.

Мнение эксперта

Анастасия Байбароша, руководитель направления по работе с представительствами легкового автотранспорта Альфа-Лизинг:

– Во-первых, это очередное и плановое повышение утилизационного сбора с 1 января 2025 года. Если сейчас он достигает 556 200 рублей для машин с самым популярным объемом двигателя от 1 до 2 литров, то с первого января следующего года он увеличится до 667 400 рублей. То есть, к цене прибавится 111 тысяч рублей плюс НДС с этой суммы (20% или 22,2 тысячи рублей) – итого 132,2 тысячи рублей. И если для машин в ценовой категории 3 и более млн рублей это будет почти незаметно, то для бюджетных иномарок цены могут стать катастрофическими – они перешагнут психологический порог в 2 млн рублей даже с учетом возможных скидок (Changan Alsvin, Geely Emgrand, BAIC U5 Plus, Omoda S5, Livan S6PRO и X3PRO).

В связи с этим специалист считает, что следует ожидать скидки на машины 2024 года выпуска, что, по сути, будет продажей их по старым ценам, без учета повышенного с января утилизационного сбора.

Во-вторых, причиной повышения цен станет девальвация рубля. И это коснется, в том числе, производимых в России автомобилей, так как даже Лады наполовину изготовлены из иностранных комплектующих. Дистрибуторы и дилеры учтут риски и постепенно заложат их в цены.

Если же курс рубля вернется на прежний уровень, они всегда могут предложить покупателям скидки, чтобы подстегнуть покупку. Пересматривать постоянно прайсы, повышая и понижая цены в соответствии с курсом доллара и юаня, никто не будет. То есть, цены поднимут, а там будут действовать по обстоятельствам, отмечает специалист.

С учетом обоих факторов, цены могут увеличиться примерно на 15%, предполагает Байбароша. Но это произойдет ближе к весне, поскольку на складах есть приличный запас машин, ввезенных при старом утилизационном сборе и по прежнему курсу, подытожила эксперт.

Управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями компании «Ренессанс страхование» Елена Сафонова предполагает, что с учетом повышения утильсбора в среднем новые авто могут подорожать на 10%.

Мнение эксперта

Елена Сафонова, управляющий директор департамента по работе с автодилерами и автопроизводителями, «Ренессанс страхование»:

– Рост утилизационного сбора – от 100 тыс. до 1,5 млн – скорее всего, частично будет нивелирован производителями, за счет маржи, с целью сохранить продажи.

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.