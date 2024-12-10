Наша Веста 1.8 против двух китайских седанов – сравнили, кто быстрее!

«За рулем» оценил динамику Lada Vesta 1.8 в сравнении с Jetta VA3 и Geely Emgrand

На тест-драйве «За рулем» побывали сразу три седана из «народного сегмента». Оснащенная 122-сильным двигателем 1.8 Evo в паре с вариатором Lada Vesta, равный ей по мощности Geely Emgrand на автомате, а также чуть менее производительный, но имеющий весьма скорострельную АКП седан Jetta VA3.

У кого какие шансы прослыть бодрым автомобилем? Короткую информацию по этому вопросу от нашего эксперта приводим прямо сейчас.

Юрий Тимкин, эксперт «За рулем»:

– Двигатель Jetta VA3 1,5 л развивает скромные 110 л. с. и 145 Н·м. Однако благодаря скорострельному 6-ступенчатому автомату в городе особого недостатка в динамике не ощущаешь. «Сердечная недостаточность» начинает чувствоваться после 80 км/ч.

Мотор 1.5 у Geely помощнее: 122 л. с. и 152 Н·м, но Emgrand не быстрее VA3. Управлять динамикой даже сложнее, ибо автомат переключается не всегда предсказуемо. Иногда после легкого притормаживания надеешься спокойно катить дальше, а машина врубает пониженную. Да и движок рычит громче остальных.

В распоряжении «вариаторной» Весты тоже 122 «лошади», однако крутящий момент выше – 170 Н·м. И это чувствуется – она охотнее ускоряется с самых «низов». Да и на «верхах» не скисает. Порой даже хочется поумерить нервозность – слишком уж резок рывок после нажатия педали на малых оборотах.

Получается, вариатор иногда способен отчасти «переиграть» автомат? Конечно, с выводами спешить не стоит – не все определяется в рамках короткого теста.

Да и прочих различий между автомобилями хватает – хоть и одноклассники, но очень разные. Хотя конкуренция между ними намечается серьезная: да, Веста получила вариатор и некоторые потерянные ранее опции, но Geely Emgrand у нас уже успел набрать популярность, да и симпатичный Jetta VA3 можно взять примерно за те же деньги... Кто лучше, надежнее и выгоднее, выясняем в нашем тест-драйве!