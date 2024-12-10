Секрет на миллион: как не влететь в сугроб на машине зимой — лайфхаки от профи

Эксперт Ананьев перечислил 9 важных правил безопасной езды в зимнюю непогоду

Управление автомобилем в условиях зимней непогоды будет безопасным, если соблюдать девять основных правил. Таким мнением поделился автоэксперт Иван Ананьев.

Важно начинать и завершать движение на автомобиле в плавном темпе, чтобы избежать резких нажатий на газ и тормоз, иначе можно потерять контроль над управлением транспортным средством. При вождении в условиях непогоды действия водителя должны быть без резких маневров и предсказуемыми для других участников дорожного движения. Не забывать использовать поворотники во время перестраивания на полосе.

«Часто сильный снегопад или туман сопровождаются изменением давления и сказываются на самочувствии участников движения. Поэтому особая бдительность и готовность к аварийной ситуации так важны во время движения. Самое простое решение, чтобы успевать реагировать на любые непредвиденные ситуации - снизить скорость. Особо осторожным стоит быть на въездах на мосты и эстакады – местах, в которых чаще всего можно встретить гололед», – советует эксперт.

Тормозной путь в сложных условиях увеличивается, поэтому дистанцию между своим автомобилем и впереди идущим транспортом тоже нужно увеличить. Желательно добавить к расстоянию в 1,5-2 раза больше привычной длины.

Немаловажную роль играет и правильное применение освещения, противотуманные фары нужно включать только в случае ограниченной видимости, чтобы обеспечить лучшую видимость для других водителей.

Не стоит начинать обгон при плохой видимости, потому что в таких условиях сложно оценить расстояние до впереди идущего автомобиля.

Если разметка на дороге не видна, нужно ориентироваться на дорожные знаки, установленные вдоль трассы или над ней. Если знаков нет, нужно помнить, что ширина дорожной полосы составляет порядка трех метров, это знание поможет сориентироваться на многополосной дороге.

Важно, чтобы путь всех колес автомобиля проходил по одинаковому покрытию, чтобы минимизировать риск заноса. При разгоне и торможении держать колеса прямо – это снижает риск потери сцепления с дорогой.

Ананьев рекомендует вовсе отменить поездку на автомобиле если есть возможность переждать плохую погоду. А если непогода застала в дороге, то лучше остановиться на заправке, стоянке или у придорожных кафе в целях безопасности.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: rg.ru